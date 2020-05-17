Ухань 2.0. Новая волна COVID в странах-победителях

Значительная часть стран Европы и Азии объявили о смягчении карантинных мер. Но на этом фоне начали возникать новые вспышки.

Власти китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения пандемии, до конца следующей недели проверят все 11 миллионов жителей на коронавирус. Поводом стали зафиксированные в Ухане первые случаи заражения после месячного перерыва.

В последние дни скачок инфицированных регистрируют в Южной Корее, которая считалась самым успешным примером борьбы с эпидемией, а также в Италии, которая начала снимать карантинные ограничения 4 мая. Корреспондент.net рассказывает подробности.

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Победы не будет до изобретения вакцины

За выходные в некоторых странах, где были сняты карантинные ограничения, зафиксирован всплеск случаев коронавируса, сообщает гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

«Пока не будет вакцины, всесторонний пакет ограничительных мер — это наш самый эффективный инструмент для преодоления пандемии», — подчеркнул Гебреисус.

В связи с этим после ослабления карантина некоторые страны вновь вводят ограничения.

Южная Корея отменила разрешение на возобновление работы развлекательных заведений. В начале недели было выявлено почти 120 случаев коронавируса среди тех, кто незадолго до этого посетил ночные клубы Сеула. До этого почти все новые случаи, которых были единицы, оказывались завозными.

Власти Германии, где один из самых низких уровней смертности, сообщили, что в некоторых районах, возможно, придется восстановить ограничения после локальных вспышек.

С начала снятия ограничений в Германии коэффициент репродукции коронавируса незначительно превысил единицу и достиг 1,07, то есть один инфицированный стал заражать более одного человека.

В Институте Роберта Коха считают, что пока волноваться не о чем, беспокоиться надо будет, если коэффициент достигнет отметки 1,2−1,3 и продержится на этом уровне несколько дней.

Ослабили ограничения также Индия и Россия, несмотря на рост выявленных случаев. Российский президент Владимир Путин решил завершить период нерабочих дней в то время, как, по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия вышла на второе место по заболевшим.

На 252 тысячи зараженных россиян приходится 2,3 тысячи смертей, что является очень низким показателем в мире. Издание Financial Times предполагает, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальных данных.

13 мая Департамент здравоохранения Москвы пояснил, что более 60 процентов смертей пациентов в российской столице с COVID-19 не вошли в официальную статистику, поскольку причиной смерти стали другие заболевания.

В Ухане власти распорядились провести тестирование всех 11 миллионов жителей после шести новых случаев инфекции. Тестирование планируется провести в течение десяти дней. Особое внимание будет уделено густонаселенным районам. Этот план в документе охарактеризован как «десятидневная битва».

Ян Чжанцю из Уханьского университета сказал, что, по его оценке, значительная часть населения города уже сдавали анализы и что протестировать остальные 6−8 миллионов человек в десятидневный срок вполне реалистично.

Вспышка произошла через пять недель после предполагаемой победы над COVID-19 в регионе. Власти Уханя сообщили, что в городе не осталось пациентов с коронавирусом, 26 апреля: последнего из заразившихся выписали двумя днями ранее.

Новая вспышка коронавируса зафиксирована также в китайской провинции Цзилинь. Случаи выявлены в столице с одноименным названием, где проживает более четырех миллионов человек.

Там снова введены ограничения на передвижение населения, закрыты школы, отменено железнодорожное и автобусное сообщение, рестораны вернулись к продажам только на вынос. Покинуть пределы провинции можно только после медосмотра.

По первоначальным данным, толчком для новой вспышки стал заболевший уборщик, работавший на территории большого полицейского участка. Местные власти устанавливают круг его контактов, чтобы взять под контроль дальнейшее распространение инфекции.

Общее число заболевших в Китае, согласно официальным данным, превысило 84 тысячи, жертвами нового вируса стали 4637 человек. Заболевшими в КНР официально считаются лишь те, у кого в той или иной форме после поставленного диагноза проявились симптомы заболевания.

В Англии в среду на свои рабочие места смогли вернуться люди, у которых нет возможности работать из дома. В частности, в Лондоне возобновилась работа на многих строительных площадках.

Власти заявляют, что статистика заражаемости и смертности в стране устойчиво снижается, но сохраняется угроза второй волны эпидемии. Британия занимает третье по выявленным случаям.

Статистика заражаемости и смертности продолжает расти в одних из самых населенных странах мира — Бразилии и США. В Бразилии число зараженных достигло 190 тысяч человек, число умерших составляет более 13 тысяч.

Американский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи, который является главным советником Белого дома по коронавирусу, считает, что количество жертв COVID-19 в США «почти наверняка больше».

«Я не знаю точно, на сколько процентов больше, но оно почти наверняка больше», — сказал он на слушаниях в сенате на этой неделе.

Победить пандемию по-прежнему можно только двумя путями, согласны большинство экспертов: разработать вакцину или выработать коллективный иммунитет. Последний вариант, правда, многие оспаривают, поскольку иммунитет к коронавирусу не изучен.

Сейчас по всему миру разрабатываются около 150 препаратов от коронавируса и 80 вакцин, однако еще ни в одной стране не перешли ко второй фазе их клинических испытаний.

И пока нет действенного препарата, единственным способом замедлить распространение инфекции остается социальное дистанцирование.

Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет. Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, в свою очередь, допустил, что вирус может остаться в человеческой популяции навсегда.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 мая, карантин продолжится до тех пор, пока не будет найдено работающее лекарство от COVID-19.

Ослабления карантинного режима в Украине начались, как и было запланировано 11 мая. Открылись парки и другие зоны отдыха на открытом воздухе, а также парикмахерские, стоматологические кабинеты и нотариальные конторы.

Пока что резкого прироста заболевших не наблюдается. Напротив, в Украине число выздоровевших превысило число выявленных зараженных.

Следующий этап намечен на 22 мая, если эпидемическая ситуация это позволит.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что второй этап смягчения карантина в Украине предусматривает:

проведение спортивных соревнований без зрителей

открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных залов

проведение внешнего независимого тестирования

работу общественного транспорта

работу детсадов.

При этом должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и дезинфекции антисептиками.