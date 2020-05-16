С 18 по 22 мая в Слуцке и районе ГАИ проведёт профилактическую акцию «Безопасный переход». Акция направлена на предупреждение ДТП с участием пешеходов. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ.

«В дни акции сотрудники милиции общественной безопасности, в том числе инспекторы ГАИ, и добровольные дружинники уделят особое внимание местам концентрации ДТП, пешеходным переходам, аварийно-опасным участкам автомобильных дорог и улицам населённых пунктов, наиболее подверженных риску наездов пешеходов», — рассказал «Кур'еру» Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

В ТЕМУ. В Слуцкой ГАИ рассказали «Кур'еру», в какие дни и часы чаще всего происходят ДТП, большинство водителей какого возраста их совершают, а также какие участки в городе и районе самые аварийные. Об этих и других фактах читайте в нашем материале.

♦ Пешеходам

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Изменение погодных условий, раннее наступление сумерек и отсутствующий фликер существенно увеличивают риск для пеших участников дорожного движения попасть в ДТП.

Для справки. За нарушение ПДД пешеходам грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин (от 27 до 81 рубля). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин.

♦ Водителям

Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 5 базовых (от 27 до 135 рублей).

Слуцкая ГАИ настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, также в населённых пунктах, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Для справки. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей).

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК РБ. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым он управлял, независимо от права собственности.