Миллиард человек в ближайшие 50 лет могут стать «климатическими мигрантами». Если не будет глобальных перемен в борьбе с потеплением

С повышением среднегодовой температуры на Земле на 1 градус Цельсия не менее миллиарда человек будут вынуждены адаптироваться или мигрировать, чтобы оставаться в климатических условиях, которые лучше всего подходят для сельского хозяйства, животноводства и работы на открытом воздухе. К таким выводам пришли ученые на основе анализа, охватывающего период последних 6 тысяч лет. Статья, рассказывающая об исследовании, вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Климат Земли менялся на протяжении всей ее истории. Только за последние 650 тысяч лет планета пережила шесть периодов оледенений и «оттепелей». Эти медленные, но масштабные смены климата зависят от множества сложных процессов (почитать о них можно, например, здесь), но главный из них — это колебания земной орбиты, которые называются циклами Миланковича, в результате которых меняется количество солнечного света, достигающего разных областей планеты.

Однако современная климатическая эпоха отличается от предыдущих. Нынешняя тенденция потепления имеет особое значение, так как температура повышается невероятно быстро — начиная с 1975 года со скоростью примерно 0,15−0,20 градуса Цельсия за десятилетие. С 1880 года средняя температура Земли выросла на один градус Цельсия. Это довольно много: уже сейчас мы видим повышение уровня мирового океана, уменьшение площади ледяного покрова Земли и большее число экстремальных погодных явлений — обо всем этом «Медуза» подробно писала в тексте, где собраны главные вопросы о нынешнем потеплении.

Причины нынешнего изменения климата сейчас уже хорошо понятны, но этого пока нельзя сказать о его экономических и социальных последствиях, например, о масштабе будущей вынужденной миграции. Существует множество независимых оценок, однако до сих пор нет единого общепринятого способа подсчитать число людей, которым понадобится переселиться с насиженных мест в результате потепления.

Например, по оценкам международного Центра по исследованию внутренней миграции (IDMC), уже в 2018 году 17,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за бедствий, которые негативно сказались на их жизни. Всемирный банк предсказывает, что если правительства стран не будут принимать серьезных мер для изменения ситуации, к 2050 году число внутренних климатических мигрантов в трех регионах мира достигнет 143 миллионов человек. Изменения затронут и экономику: исследование, проведенное компанией McKinsey Global Institute, показывает, что повышение среднегодовой температуры планеты повлияет на трудоспособность работников, инфраструктуру, пищевые ресурсы и природные богатства.

В новой работе международная группа антропологов под руководством Мартена Шеффера предложила новый подход к расчетам масштаба будущей миграции — через поиски «экологической ниши» человека и анализа того, как она будет меняться с изменением климата.

Когда биологи говорят об экологической нише животных и растений, обычно имеется в виду совокупность необходимых факторов среды, в которой обитает тот или иной вид. В том числе, конечно, учитывается и климат. Люди благодаря своим социальным и технологическим возможностям существенно расширили границы своей «экологической ниши» и не так ограничены природными условиями, как животные, но сказать, что мы стали полностью независимы от среды все-таки нельзя — и поэтому авторы новой работы решили определить, где расположены наиболее комфортные и продуктивные для человека зоны проживания и как на них будут влиять изменения климата.

Исследование опиралось на собранную нидерландскими экологами историческую базу данных, в которой содержится информация о населении и сельском хозяйстве на всей планете за 12 тысяч лет. В ней представлены все имеющиеся данные о выращиваемых культурных растениях, распределении скота, валовом внутреннем продукте, прошлых и нынешних значениях среднегодовой температуры, количестве осадков и другая подобная статистика. Именно на основе этих данных ученые выделили те зоны, которые можно считать исторически оптимальным для человека ареалом обитания.

Как выяснилось, в течение вот уже шести тысячелетий большинство людей живет в одной и той же узкой климатической полоске, где среднегодовая температура составляет около 11−15 градусов Цельсия. Текущее производство сельскохозяйственных культур и домашнего скота в значительной степени ограничено теми же условиями. Другой «комфортный» для человечества температурный режим — от 20 до 25 градусов — господствует в Южной Азии, находящейся под влиянием индийских муссонов. На этот климат пришелся второй по высоте пик плотности населения. Безусловно, часть людей живет и в более холодных, и в более жарких регионах — человечество к настоящему моменту расселилось от северного до южного полюса. Однако численность населения во всех остальных областях, помимо этих двух, заметно меньше, а условия существования там несколько жестче.

Далее исследователи построили модель, которая показывает, как будет меняться распределение населения Земли в течение следующих 50 лет при сохранении темпов роста его численности и сегодняшних температурных тенденций. В основе их расчетов лежал сценарий, который не предусматривает каких-либо существенных изменений в международной климатической политике. Сегодня некоторые эксперты считают такой сценарий слишком пессимистичным, так как он не учитывает предпринимаемые усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Но если все-таки принять, что ситуация существенно не изменится, то климатическая ниша человечества может сдвинуться сильнее, чем когда-либо за последние 6 тысяч лет.

По расчетам авторов новой работы, в ближайшие 50 лет от одного до 3,5 миллиарда человек окажутся в районах, где среднегодовая температура будет выше 29 градусов Цельсия. Сегодня такой климат наблюдается лишь на 0,8% земной поверхности, в основном в районе Сахары, но к 2070 году он может распространиться уже на 19% территорий. И так как условия ухудшатся в одних частях планеты, но улучшатся в других, то, как считают ученые, это подтолкнет людей к миграции. Если численность населения планеты останется распределенной по температуре таким же образом, как и в течение последних тысячелетий, то около 30% людей (это максимальная оценка) будут вынуждены перебраться в другие районы.

При этом группа Мартена Шеффера подчеркивает, что ее прогноз имеет множество неопределенностей. В основном они касаются последствий решений о сокращении выбросов парниковых газов, а также нашей способности адаптироваться к более теплому климату. Вопрос о том, как будет развиваться экономика в районах, вытесненных за границы комфортных условий для сельского хозяйства и скотоводства, также остается открытым. Поэтому ученые говорят о том, что их работу нельзя рассматривать как предсказание миграции — скорее это предупреждение о возможных изменениях.