В субботу, 16 мая, состоялся матч 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК БАТЭ (Борисов) и ФК «Слуцк».

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на табло быстрым взятием ворот на 4-ой минуте встречи. Боян Настич (защитник ФК БАТЭ) промчался по левому флангу и длинной передачей на противоположную сторону поля нашёл форварда своей команды Неманью Милича. Нападающий откликнулся на этот длинный кросс в штрафную площадь и вывел свою команду вперёд замкнув передачу.

На 24-й минуте матча борисовчане удвоили своё преимущество. Точным ударом в «девятку» отличился капитан борисовчан Игорь Стасевич. Игрок забил гол с назначенного штрафного удара.

В оставшееся время первого тайма случчане создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но борисовчане без особого труда справились с угрозами у своих ворот.

Во втором тайме, на 70-ой минуте встречи, Павел Нехайчик (полузащитник ФК БАТЭ) пушечным выстрелом из-за пределов штрафной площади расстрелял голкипера случчан Бориса Панкратова. Счёт разгромный — 3:0. ФК БАТЭ без особого труда добился лёгкой победы над «Слуцком».

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» покинул тройку лидеров и опустился со второго места на четвёртое. Отрыв от команды, находящейся на третьей строчке («Энергетика-БГУ») составляет два очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Ничья» с коэффициентом 5.5 — в матче не сыграл.