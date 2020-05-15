«Вирус пройдёт, но вместе с ним уйдёт и уважение к вам». Пациентка слуцкой «инфекционки» о COVID-19 и не только

Доброй ночи, уважаемые случчане. Некоторое время назад я обращалась к вам через газету «Інфа-Кур'ер» по вопросу приобретения памперсов для наших медиков. Получила неоднозначные ответы от разных людей на свой, кажется, благородный призыв.

РАНЕЕ. «Помогите медикам памперсами!» Пациентка, которая сейчас лежит в «инфекционке» Слуцка, рассказала, почему это важно

Скажу вам так — вирус показал реальное отношение людей друг к другу. Это своеобразная «лакмусовая» бумажка для определения теста на человечность. Как говорят мои «палатные» боевые подруги, видно, тест на «вшивость» пройдут не все, далеко не все.

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Именно сейчас мы видим вокруг себя друзей и родственников, людей, которые неравнодушны по отношению к тебе, к этой ситуации. Или видим горе-отцов, привозящих продукты детям по их настоятельной просьбе (зачем ехать, ведь они живут не с тобой), великовозрастных детей-балбесов, которые очень заняты прогулками по городу, а к взрослым родителям пусть идут социальные службы (это их, видите ли, работа, они за это деньги получают), или беспечных мамаш, гордо гуляющих по городу с малышами, а потом ищущих вокруг виноватых…

Люди, опомнитесь, что вы делаете. Вирус пройдёт, но вместе с ним уйдёт и уважение к вам. В любой ситуации мы должны остаться людьми, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы.

Возвращаясь к теме по нашей «короне», публикую реальное фото тех, о ком вы все должны подумать, об условиях труда на ваших рабочих местах, дабы было с чем сравнить. Всем сомневающимся брошу фото ещё покруче в «личку», дабы отпали все сомнения о реальности находящихся здесь людей. И вспомните, о чём всех вас я просила — не телефоны, не планшеты, не ТВ, не продукты, а всего лишь памперсы для наших медиков.

Берегите себя и своих близких и каждый раз, выходя из дома, помните о своей безопасности, чтобы не оказаться тут.

Ваш внештатный корреспондент, пациентка инфекционного отделения.

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ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ. В течение двух лет наши читатели приносят пластиковые крышечки в рамках благотворительной акции помощи. Если вы желаете последовать призыву читательницы и помочь медикам, то редакция газеты «Кур'ер» открыта с 8 до 17 часов каждый рабочий день. Однако она работает и по вечерам, но тогда визит лучше согласовать по телефону (+375 29) 250 91 99.