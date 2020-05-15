Люди выходят на балконы и машут милиционерам руками. Как в Слуцке проверяют самоизолированных (репортаж)

В начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. С тех пор сотрудники Слуцкого РОВД провели более 3000 проверок. В пятницу, 15 мая, корреспондент «Кур'ера» отправился в рейд вместе с участковым инспектором ИДН, чтобы посмотреть, соблюдают ли правила случчане.

«Наказание нарушителей — это вообще не цель нашей работы в этом направлении. Главное — предотвратить распространение пандемии, чтобы самоизолированные люди не заражали других, если вдруг окажется, что они всё-таки инфицированы. Хочется, чтобы случчане ответственно относились к требованиям, думая не только о себе, но и о других», — обратил внимание Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Как устроена проверка самоизолированных

Как налажена проверка случчан, которые находятся на официальной самоизоляции, «Кур'еру» рассказал, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

СПРАВКА. В число самоизолированных входят люди

с подтверждённым коронавирусом, у которых болезнь протекает в лёгкой форме,

контакты 1-го уровня,

лица, пересекшие границу (на самолёте, машине, поезде или пешком — неважно).

Список этих людей обновляется ежедневно. Данные предоставляет Слуцкая санэпидемслужба.

Какие есть варианты проверки

«Самоизолированных мы проверяем как по телефону, так и выезжая по адресам.

Например, ежедневно (обычно с 9 утра до 10 вечера, чтобы не беспокоить людей ночью) как минимум пять милиционеров посещают самоизолированных. У каждого из сотрудников на руках имеется полный список, из которого они случайным образом выбирают в среднем около 50 адресов. То есть может получиться так, что к кому-то мы можем приехать и два раза в день, и даже пять, но не менее одного раза.

Помимо объездной группы, проверкой самоизолированных занимаются ещё несколько сотрудников. Они обзванивают случчан либо по стационарному телефону, либо по видеовызову через Viber, — сказал Александр Дедок. — То есть одному и тому же самоизолированному могут за день несколько раз позвонить и несколько раз приехать к нему домой.

Несоблюдение самоизоляции

По данным на полдень 15 мая за нарушение требований самоизоляции штрафы получили восемь человек. Все они — контакты 1-го уровня. О некоторых из них в милицию сообщили соседи.

Например, случчанка позвонила и сказала, что видела соседа на улице без маски, хотя она знает, что он находится на самоизоляции. Объездная группа приехала по адресу и дождалась мужчину. Напомню, что контактным людям можно выходить на улицу только в исключительных случаях:

в магазин,

аптеку,

выбросить мусор

или в поликлинику, если его вызвал врач.

При этом человек должен быть в маске.

В итоге после недолгого разговора с мужчиной выяснилось, что требования самоизоляции он нарушил, чему итог — штраф. Его сумму определяет суд, в основном это — 30 базовых, или 810 рублей.

Сроки самоизоляции

Как правило, срок, на который человек самоизолируется, — 14 дней. Но его могут и продлить. Это контролирует Слуцкая больница. Например, к 14-му дню ещё не готов тест на коронавирус, тогда на 13-е сутки к случчанину приезжают медики и срок продлевается ещё на какое-то количество дней".

Кстати, в начале мая власти уточнили некоторые правила самоизоляции — например, кто должен отвечать за самоизоляцию детей, а также кому могут сократить или продлить срок этого режима.

Люди выходят на балконы и машут милиционерам рукой

Чаще в объездной группе двое сотрудников милиции. Но в этот раз на проверку самоизолированных Дмитрий Густарник, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД, отправился с корреспондентом «Кур'ера».

Первая проверка

«Первый раз ехал на проверку с опаской, потому что не знал — это человек с подтверждённым коронавирусом или, например, просто пересёкший границу. В последующем, не раз объезжая одни и те же адреса и общаясь с людьми, волнение о своём здоровье ушло.

Максимальная безопасность

Тем более мы стараемся искать максимально безопасные пути проверки случчан. Например, приезжая даже второй раз по адресу, ты уже знаешь, в какую сторону выходят окна квартиры, в которой самоизолировался человек. Мы звоним ему и просим, чтобы он выглянул в окно или вышел на балкон, и подходим на безопасное расстояние. Предварительно надеваем маску, перчатки и включаем видеозапись, — рассказал Дмитрий Густарник. — Некоторые даже на балкон выходят к нам в масках, машут руками. А если человек проживает в частном доме, общаемся через забор. Всегда спрашиваем, как себя чувствуют.

Но всё равно никогда не угадаешь, болен человек или нет: сегодня у него всё хорошо, никаких симптомов, а к вечеру завтрашнего дня ему станет хуже, а потом тест покажет, что у него COVID-19.

Всё фиксируется

После того как мы проверили самоизолированного, я отмечаю в списке время и выделяю строку. В отделе мы тоже заполняем журнал. И если руководство, например, позвонит человеку и спросит, проверяли ли его, а он скажет, что нет, я всегда имею доказательство, что я это сделал. Всё чётко фиксируется.

Случай у подъезда

У меня недавно был случай. Необходимо было проверить случчанина. Ни стационарный телефон, ни мобильный он не поднимал. Я приехал к нему по адресу, но и по домофону никто не ответил. Возле подъезда курил мужчина, я поинтересовался, знает ли он соседа с такой-то квартиры. А он мне отвечает: «Это я». Естественно, он получил штраф за нарушение требований самоизоляции.

Ложь заметна

За месяц проверок уже научился определять, когда тебе врут. Например, звонишь человеку, он говорит, что находится дома. Тут же приезжаешь по адресу — его нет. За такими людьми следишь пристальнее, ведь это касается не только его здоровья, но и других. Сейчас такая ситуация в мире, когда нужно думать не только о себе и лишний раз перестраховаться.

Viber и скриншоты

Чтобы работа шла быстрее, когда работаем в паре, распределяем обязанности. Пока я провожу визуальную проверку, напарник обзванивает через Viber других, делает скриншоты видеовызовов.

Пешком через границу

Люди, которых проверяем, самые разные. Например, это может быть муж с женой или соседи по тамбуру. Есть и женщина 85-ти лет. Был и такой случай, когда случчанин, грубо говоря, границу с РФ пешком перешёл, на попутке или такси добирался… Тоже сидел 14 дней на самоизоляции.

Проверка на совесть

Самоизоляция — это как проверка на совесть. Перед тем как официально уйти в такой режим ограничения, человек подписывает документ и обязуется выполнять необходимые требования. И печально, когда люди наплевательски и безответственно относятся к окружающим…"