В универмаге «Слуцк» каждый найдёт свою покупку. Новые товары и целых три дня скидок

В универмаге «Слуцк» большое поступление товаров!

Мужские и женские куртки и ветровки ООО «Кисея». На отдельные модели скидка 40% . (секция «Мужская одежда», «Женская одежда»)

Женское бельё торговой марки «Эделика». Популярные коллекции. (секция «Женское бельё»)

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Чулочно-носочные изделия «Конте» (секция «Чулочно-носочные изделия»)

Головные уборы летнего ассортимента для детей и взрослых (секции «Женская одежда», «Мужская одежда» и «Детский мир»)

А для садоводов и огородников — новое поступление садового инвентаря: полольники, рыхлители, культиваторы, лопаты (секция «Хозяйственные товары»)

Ваши покупки будут не только нужными, но и приятными!

15 мая «Чёрная пятница» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк» — скидки от 10 до 50%!

А 16 и 17 мая в рамках акции «Единый день скидок» — скидки продолжаются!

Ждём Вас в магазинах:

Универмаг «Слуцк» — ул. Ленина, 175

«Дом торговли» — ул. Ленина, 138

«Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)

«Марк Формель» — ул. Ленина, 191

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568