В универмаге «Слуцк» каждый найдёт свою покупку. Новые товары и целых три дня скидок

В универмаге «Слуцк» большое поступление товаров!
- Мужские и женские куртки и ветровки ООО «Кисея». На отдельные модели скидка 40%. (секция «Мужская одежда», «Женская одежда»)
Женское бельё торговой марки «Эделика». Популярные коллекции. (секция «Женское бельё»)
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- Чулочно-носочные изделия «Конте» (секция «Чулочно-носочные изделия»)
- Головные уборы летнего ассортимента для детей и взрослых (секции «Женская одежда», «Мужская одежда» и «Детский мир»)
- А для садоводов и огородников — новое поступление садового инвентаря: полольники, рыхлители, культиваторы, лопаты (секция «Хозяйственные товары»)
Ваши покупки будут не только нужными, но и приятными!
15 мая «Чёрная пятница» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк» — скидки от 10 до 50%!
А 16 и 17 мая в рамках акции «Единый день скидок» — скидки продолжаются!
Ждём Вас в магазинах:
- Универмаг «Слуцк» — ул. Ленина, 175
- «Дом торговли» — ул. Ленина, 138
- «Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)
- «Марк Формель» — ул. Ленина, 191
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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