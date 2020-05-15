Даже справка не помогает… У девочки из Слуцка обычная для неё температура тела 37 °C, но в школе её всё равно не пускают на уроки

В редакцию «Кур`ера» обратилась случчанка Оксана Гавриш, которая столкнулась с тем, что её дочь не пускают на занятия в школу. У девочки естественная температура тела выше 37 °C, и из-за этого она не проходит «утренний фильтр». Педиатр выдал справку, что ребёнок здоров, но её всё равно отправляют домой.

«Моя дочь учится в 8-м классе. Её не пускают на занятия с того дня, как на входе в школу начали всем измерять температуру. У дочери естественная температура тела равна 37,2—37,4 °C. Это выше допустимой нормы для пропуска на занятия. На всякий случай мы сходили в поликлинику и сдали все анализы. Они, к слову, хорошие. Педиатр выдал справку, что ребёнок здоров. Но в школу дочь всё равно не пускают. Директор показывает бумагу с допустимой температурой и отправляет ребёнка домой, — рассказывает Оксана. — Мы снова поехали к педиатру. На входе в поликлинику дочери измеряли температуру. Она была выше 37 °C. Позже в кабинете у врача температура была уже ниже. Педиатр изучил карточку ребёнка вдоль и поперёк. Говорит, что это может быть связано с изменением гормонального фона. Посоветовала выходить в школу за час до занятий. Посидеть возле школы, отдохнуть, а потом заходить измерять температуру. Мол, может, „пронесёт“. Врач отметил, что прописать в справке, что естественная температуру у моего ребёнка выше 37 °C, не может. Почему именно — мне не объяснили. Заведующая детской поликлиникой находится в отпуске. Директор школы машет бумажкой. Я уже не знаю, куда мне ещё нужно обратиться и какую справку предоставить, чтобы моего ребёнка пустили на занятия».

Что ответили в отделе образования

Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, ответил, что руководство школы действует согласно инструкции.

«У нас есть чёткие распоряжения проводить „утренний фильтр“ школьников. Во всех учебных заведениях каждое утро пришедшим детям измеряют температуру. Если она выше допустимой нормы, то ребёнка отправляют домой, — говорит он. — В то же время я понимаю, что у ребёнка естественная температура может быть, к примеру, 37,2°C. Но это нужно доказать. В справке о состоянии здоровья педиатр должен указать, что личная температура школьника равна именно этому показателю. Тогда он без каких-либо препятствий сможет посещать занятия. И мы будем этому только рады».

Оперативный комментарий от директора школы получить не удалось.

Что ответили в детской поликлинике

Врач-педиатр детской поликлиники пояснил, что в справке о состоянии здоровья никогда не прописываются такие данные, как естественная температура.

«Думаю, что в данной ситуации нужно разбираться непосредственно с родителем школьника. Пусть они обратятся ко мне. Я дам им все необходимые разъяснения и думаю, что мы решим этот вопрос» , — ответила Наталья Артимовская, врач-педиатр, исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой.