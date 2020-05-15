Даже справка не помогает… У девочки из Слуцка обычная для неё температура тела 37 °C, но в школе её всё равно не пускают на уроки

В редакцию «Кур`ера» обратилась случчанка Оксана Гавриш, которая столкнулась с тем, что её дочь не пускают на занятия в школу. У девочки естественная температура тела выше 37 °C, и из-за этого она не проходит «утренний фильтр». Педиатр выдал справку, что ребёнок здоров, но её всё равно отправляют домой.
«Моя дочь учится в 8-м классе. Её не пускают на занятия с того дня, как на входе в школу начали всем измерять температуру. У дочери естественная температура тела равна 37,2—37,4 °C. Это выше допустимой нормы для пропуска на занятия. На всякий случай мы сходили в поликлинику и сдали все анализы. Они, к слову, хорошие. Педиатр выдал справку, что ребёнок здоров. Но в школу дочь всё равно не пускают. Директор показывает бумагу с допустимой температурой и отправляет ребёнка домой, — рассказывает Оксана. — Мы снова поехали к педиатру. На входе в поликлинику дочери измеряли температуру. Она была выше 37 °C. Позже в кабинете у врача температура была уже ниже. Педиатр изучил карточку ребёнка вдоль и поперёк. Говорит, что это может быть связано с изменением гормонального фона. Посоветовала выходить в школу за час до занятий. Посидеть возле школы, отдохнуть, а потом заходить измерять температуру. Мол, может, „пронесёт“. Врач отметил, что прописать в справке, что естественная температуру у моего ребёнка выше 37 °C, не может. Почему именно — мне не объяснили. Заведующая детской поликлиникой находится в отпуске. Директор школы машет бумажкой. Я уже не знаю, куда мне ещё нужно обратиться и какую справку предоставить, чтобы моего ребёнка пустили на занятия».
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