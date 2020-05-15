Автобусный парк Слуцка вновь внёс изменения в пригородное расписание. На этот раз в маршрут Слуцк-Исерно

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Автобусный парк № 2 продолжает вносить корректировки во временное расписание. На этот раз изменения добавлены в пригородный маршрут Слуцк — Исерно.

Об этом «Кур`еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок АП № 2.

С 16 мая будут внесены следующие изменения:

  • отменён рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 6.00.
  • добавлен рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 8.05.

Напомним, что на прошлой неделе также были внесены изменения. Посмотреть их можно здесь.

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