Автобусный парк Слуцка вновь внёс изменения в пригородное расписание. На этот раз в маршрут Слуцк-Исерно

Автобусный парк № 2 продолжает вносить корректировки во временное расписание. На этот раз изменения добавлены в пригородный маршрут Слуцк — Исерно.
Об этом «Кур`еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок АП № 2.
С 16 мая будут внесены следующие изменения:
- отменён рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 6.00.
- добавлен рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 8.05.
Напомним, что на прошлой неделе также были внесены изменения. Посмотреть их можно здесь.
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