Автобусный парк Слуцка вновь внёс изменения в пригородное расписание. На этот раз в маршрут Слуцк-Исерно

Автобусный парк № 2 продолжает вносить корректировки во временное расписание. На этот раз изменения добавлены в пригородный маршрут Слуцк — Исерно.

Об этом «Кур`еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок АП № 2.

С 16 мая будут внесены следующие изменения:

отменён рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 6.00.

добавлен рейс Слуцк-Исерно — по субботам и воскресеньям — отправление от автовокзала в 8.05.

Напомним, что на прошлой неделе также были внесены изменения. Посмотреть их можно здесь.