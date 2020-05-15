Ветерану войны и старейшему детскому писателю Беларуси вручили сертификат о том, что его именем названа звезда на небе

Ивану Муравейко, ветерану Великой Отечественной войны и старейшему детскому писателю страны, 9 мая вручили сертификат о том, что одна из звёзд названа его именем.

Этот сертификат свидетельствует, что теперь одна из звёзд в созвездии Весы носит имя знаменитого любанчанина. Иван Муравейко прошёл Великую Отечественную войну, как говорится, от звонка до звонка. Боевое крещение боец 158-й стрелковой дивизии принял в июле 1941-го на Витебщине. Потом были Смоленск, страшная Соловьёвская переправа через Днепр, Ярцево, Ельня. Там Иван Андреевич был тяжело ранен осколком немецкой мины.

После тылового госпиталя — пятимесячные курсы, пройдя которые Муравейко получил звание младшего лейтенанта и должность командира миномётного взвода. Затем был Сталинград, форсирование Днепра, Днестра, Буга, Вислы, Одера, Шпрее. Победу Иван Андреевич встретил в Берлине корреспондентом ежедневной газеты 8-й гвардейской армии (ещё до войны, в 1939-м, Муравейко поступил в Белорусский коммунистический институт журналистики). Оставил свой автограф — «Іван з Беларусі» — на стене поверженного Рейхстага.

Демобилизовавшись в 1947-м, вернулся домой — в Любань. Работу свою связал со здешней районной газетой, с литературным творчеством.

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«Мы решили сделать вот такой вот необычный подарок Ивану Андреевичу к юбилею Великой Победы, — сказала Тамара Домашевич, заместитель председателя Любанского райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работы. — Именная звезда — это выражение нашей глубокой признательности земляку за его вклад в разгром гитлеровских полчищ, за яркий литературный талант, за активную общественную деятельность».

Для этого Любанский райисполком обратился в белорусское представи­тельство Международного звёздного каталога. Подготовили и предоставили материалы и документы о жизненном пути Ивана Муравейко, его боевых заслугах, о его труде на ниве белорусской литературы, итогом которого стало множество стихов, сказок, рассказов, загадок и других произведений для детей.

Звезда имени Ивана Муравейко уже занесена в Международный звёздный каталог. Она довольно яркая — 10-й звёздной величины: даже в бинокль можно рассмотреть.

СПРАВКА. Наименованием звёзд занимается комиссия Международного астрономического союза. Коммерческая организация «Международный звёздный каталог» не имеет никакого отношения к научному сообществу. А также к общепризнанному или юридически обоснованному наименованию космических объектов.