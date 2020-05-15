СлуцкФотоистории Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка Отдел новостей - 15 мая 2020, 11:28 0 Улица Виленская. Фотографии: Алесь Достанко Смотрите подборку забавных фотографий из жизни города в эти дни. Хлеб и батон. Велопарковка у «Дома торговли» Неоднозначная «реклама» — «Дети за решёткой». Фото: Ян Рубченя Интересно, кто за рулём этого авто — мужчина или женщина? Фотографии: Алесь Достанко Так совпало Такие игрушки лучше перевозить в багажнике (шутка). Фото: Ян Рубченя Однажды в полночь важный телефонный разговор. Фото: Алесь Достанко Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Фотоистории Про счастье, «Сахарный», Майский Посад и +24. Фото одного вечера Новости «Можем прийти к вам на помощь в «Рубине». Игроки СФК «Слуцк» поздравили Леонида Слуцкого с днём рождения Вокруг нас Даже пропускной режим и попытки заработать на пошиве масок… «Симпсоны», Жванецкий и «Городок» «предсказали» пандемию много лет назад Сюжеты «Собака злая, как хозяин». Как жители Слуцка в табличках на домах рассказывают о собаках (фото) Новости Госканал выпустил новую рекламу про взрывающуюся от коронавируса бабушку. Теперь со словом пи***ц Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
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