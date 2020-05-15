Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Улица Виленская. Фотографии: Алесь Достанко

Смотрите подборку забавных фотографий из жизни города в эти дни.

Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Хлеб и батон. Велопарковка у «Дома торговли»
Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Неоднозначная «реклама» — «Дети за решёткой». Фото: Ян Рубченя
Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Интересно, кто за рулём этого авто — мужчина или женщина? Фотографии: Алесь Достанко
Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Так совпало
Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Такие игрушки лучше перевозить в багажнике (шутка). Фото: Ян Рубченя
Посмотрите семь забавных фотографий из жизни Слуцка
Однажды в полночь важный телефонный разговор. Фото: Алесь Достанко
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