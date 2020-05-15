«Лечили от пневмонии, но тест на COVID-19 так и не сделали». Медики пояснили, кому делают тест на коронавирус

В «Кур'ер» продолжают звонить жители разных городов и рассказывать свои истории лечения от различных заболеваний в период распространения коронавируса. В некоторых случаях пациенты не понимают, почему при наличии симптомов, характерных для этой инфекции, им не делают тест на COVID-19, чтобы подтвердить или исключить заболевание. Вот рассказ водителя автобуса Владислав К. из Борисова и разъяснения медиков.

«Я стал чувствовать себя плохо на работе 24 апреля — появился кашель и перестал чувствовать запахи, — рассказал Владислав К. — Из сообщений в СМИ знаю, что потеря обоняния — один из признаков коронавируса. На следующий день, в субботу, у меня поднялась температура 37,2 °C, и я обратился к дежурному врачу в поликлинику № 4. Там было много кашляющего народа, человек 30. Из-за скопления людей вызвали на помощь дежурному ещё одного врача.

Когда попал на приём, то описал состояние, перечислил симптомы, врач послушала меня, измерила давление, но даже не измерила температуру, хотя я на это жаловался. Как потом оказалось, в карточке она отметила температуру 36,8 °C. Врач успокоила меня: «У вас ничего страшного нет, простая простуда», сказала пить «Аугментин» и отправила домой. К вечеру температура поднялась до 39 °C. Я выпил парацетамол, ибупрофен, и температура снизилась. Ну, думал, что отлежусь. В таком состоянии прошёл ещё один день, лучше не становилось, поэтому в понедельник, 27 апреля, я снова пошёл в поликлинику. Терапевт меня осмотрела и удивилась, почему я не на больничном. Выдала больничный, выписала дополнительные лекарства.

На следующем приёме, 30 апреля, врач услышала хрипы в лёгких и направила на рентген, где подтвердилась левосторонняя пневмония. Меня спросили, хочу ли я лечь в больницу. Я испугался, что попаду туда, где находятся больные с коронавирусом, и точно заражусь, и отказался. Подписал бумагу, что согласен на амбулаторное лечение. Всего я лечился 15 дней. Когда контрольный снимок был хорошим, меня выписали на работу. За всё это время мне ни разу не сделали тест на коронавирус, хотя все признаки этого заболевания у меня были. С этим вопросом я обратился к завотделением и главврачу поликлиники. Но все они отвечали, что при моём состоянии тест не положен. Вот если бы меня госпитализировали, если бы я был контактом 1-го уровня или если бы диагностировали тяжёлую пневмонию, то тогда да.

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Через неделю после того, как заболел я, похожие признаки появились у жены, только кашель был сильнее. Пневмонию рентген не выявил, она лечится дома, но на тестирование её направили.

Я рад, что вылечился, но у меня осталось два неразрешённых вопроса:

почему мне не сделали тест на коронавирус

и почему не выдали больничный с первого дня заболевания?

Сейчас мужчина добивается, чтобы администрация поликлиники разобралась в его ситуации.

Разъяснения специалистов Минского областного центра гигиены и эпидемиологии

По словам специалиста «горячей линии» центра, по существующим рекомендациям Минздрава решение о необходимости проведения теста, даже при наличии подтверждённой пневмонии, принимает лечащий врач.

Тесты на COVID-19 в обязательном порядке делают:

пациентам с тяжёлыми пневмониями или пневмониями средней тяжести,

а также людям, которые признаны контактами первого уровня.

Все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19

только при наличии показаний и по направлению врача.