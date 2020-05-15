«Многие руководители предприятий охотно отозвались на просьбу помочь». В Солигорске возрождают пляжный волейбол

В прибрежной полосе Солигорского водохранилища началась реконструкция площадки для пляжного волейбола.

Евгений Павлов, начальник отдела спорта и туризма Солигорского райисполкома, рассказал «Кур'еру», что подтолкнуло к этим работам письмо, которое подписали более двухсот человек. Солигорчане просили восстановить пришедшую в негодность площадку.

«Стали искать хозяина этого объекта, а хозяина нет, он бесхозный, — отметил Павлов. — Многие руководители предприятий охотно отозвались на просьбу помочь в ремонте. Если дела будут идти так и дальше, то к пляжному сезону волейбольную площадку отремонтируем. Надеюсь, что эта спортивная площадка в будущем приобретёт своего хозяина».