Решать будут сами учителя. Как в белорусских школах будут выставлять оценки за год

Учителя на местах сами будут определять, как им аттестовывать учеников по итогам года. Об этом министр образования Игорь Карпенко рассказал в эфире белорусских телеканалов.

По словам министра, предусмотрены различные способы проведения аттестации. В школах знают, как её проводить в зависимости от параллели, специфики учебного процесса и посещаемости учениками.

— Никаких проблем здесь нет. И не надо нагнетать. Вопрос в чисто технологических аспектах. Схема есть, порядок аттестации никто не отменял. Опять же, каждый учитель знает своих подопечных, с кем он занимается. Он оценит в целом, как учащийся в течение года показывал какие знания. Если спорная возникает ситуация, мы определились, что это могут быть индивидуальные консультации-встречи. Это могут быть встречи в шестой школьный день либо после занятий поставлены в расписание. Часы для этого есть, это поддерживающие занятия так называемые.

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Аттестацию могут провести и онлайн, заверил Карпенко.

— Если учитель видит, что человек онлайн работал и у него не возникало никаких вопросов и раньше по этому учащемуся, то может и онлайн аттестовать его. Поэтому никаких проблем здесь нет.

Карпенко ещё раз повторил, что аттестованы будут все. Что же касается вручения аттестатов, то, по мнению министра, оно должно пройти в торжественной обстановке. Формат школы могут выбрать самостоятельно, это касается и проведения выпускных вечеров.

Что касается каникул, то с 1 июня в школах начнут работать школьные лагеря. Детские оздоровительные по рекомендации Минздрава — с 15 июня.

РАНЕЕ. Как аттестуют учеников, которые не ходят в школу

В частности, если дети остаются дома до конца года по заявлению родителей и выполняют задания учителей, то на основании выполненного материала таких школьников аттестуют за четвёртую четверть и по итогам четырёх четвертей — за год.

Если оценить самостоятельную учебную деятельность этой категории учащихся не представляется возможным, они не будут аттестованы в четвёртой четверти, а годовая отметка будет выведена как среднее арифметическое за три четверти.

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