ЦТ в этом году в связи с пандемией начнётся с 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели. Об этом в четверг, 14 мая, заявил министр образования Игорь Карпенко, передаёт БелТА.

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«В ближайшее время мы представим новый график проведения ЦТ. Сейчас всё ещё раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что ЦТ начнётся 25 июня, — это точно», — заявил министр.

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Он отметил, что тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня.

«Русский язык и математика, где записывается наибольшее количество абитуриентов, разделим на два дня. Это будет такое новшество, но это не значит, что тест первого дня будет такой же и на второй день. У нас по каждому предмету создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предоставит соответствующий тест. Все тесты созданы по программе общего среднего образования. Как всегда, нужны знания и подготовленность абитуриентов», — сказал Игорь Карпенко.

Министр также рассказал, что в этом году цифры приёма чуть увеличены в основном за счёт технических, технологических специальностей, медицинских, физкультурно-оздоровительных.

«Таким образом, мы предложим чуть больше мест абитуриентам, чем в прошлом году. Немного увеличен набор и в средние специальные учебные заведения. А в системе профтехобразования идёт гибкий набор. Мы можем цифры скорректировать», — отметил он.

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По словам Игоря Карпенко, как правило, эти абитуриенты приезжают в период с сентября по декабрь.

«За развитием ситуации посмотрим. Вы видите, что вокруг нас начинают уже снижать ограничительные меры, происходят определённые изменения. Но вместе с тем высшие учебные заведения уже начинают работу по онлайн-собеседованию с потенциальными абитуриентами из зарубежных стран, которые хотят приехать к нам на обучение, — сказал он. — Обучения по языкам. В первую очередь это русский и английский языки. Для того чтобы сюда приехать потом и подключиться к образовательному процессу, они должны пройти такие собеседования. В вузах эта схема отработана, она не новая».

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Обновлено в 14.30.