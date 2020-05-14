Как сообщили «Кур'еру» представители торговой сети «Виталюр», открытие нового супермаркета в Слуцке состоится 20 мая в 12 часов.

Напомним, что в новом магазине будет представлено около 15 000 товаров:

рыба и морепродукты;

свежие овощи и фрукты;

продукция собственного производства: мясные полуфабрикаты, салаты, закуски, хлеб, торты и пицца;

более 550 товаров под собственной торговой маркой.

Помимо супермаркета, в здании планируется разместить аптеку, зоомагазин, кафе, офис страхования, салон связи и другое.

КОНТЕКСТ. Ранее в этом здании располагался ресторан «Вежа Града». Летом 2015 года при посредничестве Минского областного центра инвестиций и приватизации лот с рестораном «Вежа Града» был выставлен для изучения спроса. Начальная цена была от $ 920 000 в эквиваленте (эта цена уже была указана с 30% скидкой).

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В январе 2017 года ресторан был закрыт для посетителей. За три года стоимость уменьшилась более чем в три раза. В итоге в ноябре 2018 года его продали сети «Виталюр» за 630 тысяч рублей (в эквиваленте по курсу Нацбанка на 5 ноября — около $ 297 577).

Ремонт в здании бывшего ресторана «Вежа Града» начался в мае 2019 года. Новые владельцы сделали перепланировку и изменили внешний вид здания, убрали часть башни, которая была архитектурным акцентом здания, расширили проёмы, облицевали фасад современными материалами.