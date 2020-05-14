Узнали, когда в Слуцке появится следующая партия экспресс-тестов на коронавирус. И когда сделать тест сможет каждый желающий

В Слуцкую больницу 11 мая доставили 500 экспресс-тестов на антитела к COVID-19. Следующая партия ожидается на следующей неделе. Если будет возможность, то сделать экспресс-тест сможет каждый желающий.

Об этом «Кур`еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

«Первая партия экспресс-тестов получена для оптимизации потоков пациентов, поступающих к нам на лечение. Их недостаточно для обследования всех желающих. Ими мы тестируем только пациентов, проходящих лечение в инфекционных отделениях», — отметил главврач.

Очередная партия ожидается на следующей неделе. В первую очередь тесты будут выделены для пациентов и медицинских работников. Если будет возможность, то такая услуга будет предоставлена и для населения.

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«Подходит к концу вторая неделя, когда мы официально работаем как „ковидный“ госпиталь. Поэтому один раз в 14 дней мы обязательно должны обследовать своих медработников, которые работают в инфекционных отделениях, — сказал Олег Лесников. — Если будет избыток экспресс-тестов, тогда мы сможем их использовать для населения. Или же сможем их закупить, если в свободной продаже на рынке Беларуси появятся экспресс-тесты, сертифицированные Минздравом. Тогда сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 сможет каждый желающий. Будет разработан прейскурант на данную услугу, и вся информация будет предоставлена в СМИ».

Напомним, что в официальном телеграм-канале Минздрава сообщалось, что 9 мая в Беларусь поступило 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к СOVID-19 из Китая. Их приобрели за средства белорусов, перечисленные на благотворительный счёт Минздрава. Ещё 8 мая министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала «Беларусь 1» говорил, что в ближайшее время сделать экспресс-тест на антитела к COVID-19 сможет каждый желающий белорус. На тот момент стоимость теста оценивалась в 4,2 доллара.