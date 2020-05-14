Документы в ЦИК подали 10 претендентов на пост президента Беларуси. Список

К утру 14 мая в ЦИК поданы заявления о регистрации 10 инициативных групп граждан. Они заявили о себе как о лицах, имеющих намерение выдвинуться кандидатом в президенты. В ближайшее время по ним будут приняты решения.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, подать документы на регистрацию инициативной группы надо до 15 мая включительно, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.

Кто хочет выдвинуться кандидатом в президенты

Анжелика Николаевна Железнякова (1967 года рождения) — временно не работает, беспартийная. Место жительства — деревня Климовичи, Минский район, Минская область. Руководитель инициативной группы — лично. Вероника Евгеньевна Мищенко (1968) — индивидуальный предприниматель, беспартийная. Место жительства — деревня Солоное, Жлобинский район, Гомельская область. Руководитель инициативной группы — Валентин Иванович Троцкий. Александр Валерьевич Гречишников (1976) — индивидуальный предприниматель, беспартийный. Место жительства — Минск. Руководитель инициативной группы — лично. Юрий Михайлович Ганцевич (1976) — фермер, субъект агроэкотуризма усадьба «На воде», беспартийный. Место жительства — агрогородок Поколюбичи, Гомельский район, Гомельская область. Руководитель инициативной группы — Татьяна Михайловна Солощук. Виталий Валентинович Зелковский (1980) — инженер-дизайнер, беспартийный. Место жительства — Молодечно, Минская область. Руководитель инициативной группы — лично. Ольга Александровна Николайчик (1968) — временно не работает, беспартийная. Место жительства — Минск. Руководитель инициативной группы — лично. Виктория Ивановна Хотенко (1978) — операционная санитарка, УЗ «МОДКБ», беспартийная. Место жительства — Логойск, Минская область. Руководитель инициативной группы — Николай Викторович Статкевич. Игорь Иванович Клещук (1979) — ремесленник, беспартийный. Место жительства — Минск. Руководитель инициативной группы — Валентин Сергеевич Фролов. Валентин Сергеевич Фролов (1983) — индивидуальный предприниматель, беспартийный. Место жительства — агрогородок Калатичи, Глусский район, Могилёвская область. Руководитель инициативной группы — Ева Сергеевна Сапрыгина. Антонина Ивановна Вишнякова (1985) — раскройщик материалов, СЗАО «Отико», беспартийная. Место жительства — Минск. Руководитель инициативной группы — Николай Викторович Статкевич.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что стать президентом Беларуси хотят 12 человек. Коротко мы рассказывали о тех желающих поучаствовать в борьбе за место президента, кого белорусы знают по их работе уже в течение нескольких лет. Отметим, что ни одного из них пока нет в списке ЦИК.