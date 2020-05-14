В Беларуси школы сами будут решать проводить выпускные или нет

График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован. А вопрос с выпускными Минобразования предлагает решать каждому учебному заведению самостоятельно.

«Нужно исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там складывается ситуация, потому что везде всё по-разному. Мы договорились о том, что в торжественной обстановке аттестаты должны быть вручены. Наверное, каждая конкретная школа вместе с родителями должна определиться, в каком формате это проведут. Если я начну сейчас сверху навязывать, говорить, что делать каждому классу, или предлагать разделять класс на две половины, наверное, это будет не всегда восприниматься адекватно. Мы не будем никого ни в чём ограничивать в этих вопросах», — цитирует Игоря Карпенко, министра образования, БелТА.

Игорь Карпенко добавил, что проведение массовых мероприятий в учебных заведениях в целом ограничено. В этой связи не состоится республиканский «Последний звонок», который планировался в Бобруйске.

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В то же время для министра непонятна позиция отдельных родителей и будущих выпускников, которые сейчас отказываются посещать школьные занятия и одновременно переживают по поводу выпускных вечеров.

«Не нужно нагнетать непонятную истерию, когда в школу я не иду, но меня так волнует тема, как же я буду на выпускном и в каком платье», — сказал Игорь Карпенко.

Что касается организации Республиканского бала выпускников высших учебных заведений, который традиционно проходит в конце июня, то окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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