Детский аниматор, копирайтер, официант-бармен на круизных лайнерах. Центр «ЮлТан plus» обучает профессиям онлайн

Сейчас актуально онлайн-образование, и «ЮлТан plus» предоставляет такую возможность. Почти любую специальность можно получить не выходя из дома и с удобным графиком обучения. И неважно, где вы находитесь, главное, чтобы был интернет и компьютер. На сайте yultan.by вы найдёте именно ту профессию, которую искали.

Хотели стать дизайнером мебели, аниматором на детском празднике - всё найдёте в центре «ЮлТан plus», ведь там более 40 курсов по различным направлениям.

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Семь причин выбрать именно образовательный центр «ЮлТан plus«

Отсутствие фиксированного расписания. Высококвалифицированные педагоги-практики. Небольшие группы (4−8 человек). Высокая степень лояльности клиентов. Договор и оплата только после 100% формирования группы. Гибкая система скидок. Доброжелательная атмосфера на занятиях.

Для кого подходит онлайн-обучение?

Всем, кто заинтересован в своём развитии. Более того, обучение «онлайн» стало неотъемлемой частью процесса обучения. Такой вид обучения идеально подходит для тех, кто живёт в районных городах, в других странах, а также для тех, кто в силу определённых причин не может посещать групповую форму обучения.

Какие преимущества онлайн-обучения?

Возможность самостоятельно выстраивать график обучения, а также определять продолжительность занятий.

Независимо от географического расположения и времени вы имеете доступ к образовательному ресурсу и материалам курса.

Что из себя представляет онлайн-обучение?

В зависимости от выбранного вами курса вы получаете видеоуроки, рассчитанные на определённое количество часов. Форма видеоурока повторяет практически все догматические принципы обычного урока.

В отличие от других видеоуроков (различные сайты, предлагающие данные уроки, или YouTube) мы сопровождаем ваше обучение. После каждого видеоурока вы сбрасываете педагогу выполненное домашнее задание. В случае ошибок наш педагог в реальном времени указывает на них, а также помогает в их устранении. То есть контроль над получением знаний осуществляете не вы самостоятельно, а специалист. Именно педагог отслеживает эффективность полученных вами знаний от видеоуроков.

Внимание! При выборе онлайн-обучения необходимо предварительно ознакомиться с перечнем курсов, по которым предлагается данный вид обучения.

С полным перечнем курсов можно ознакомиться на сайте компании.

Контакты:

+375 44 567 45 04.

+375 25 725 07 37.

+375 33 350 85 73.

Соцсети:

«Одноклассники» — здесь.

Facebook — здесь.

«ВКонтакте» — здесь.

Instagram — здесь.

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