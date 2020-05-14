Детский аниматор, копирайтер, официант-бармен на круизных лайнерах. Центр «ЮлТан plus» обучает профессиям онлайн

Сейчас актуально онлайн-образование, и «ЮлТан plus» предоставляет такую возможность. Почти любую специальность можно получить не выходя из дома и с удобным графиком обучения. И неважно, где вы находитесь, главное, чтобы был интернет и компьютер. На сайте yultan.by вы найдёте именно ту профессию, которую искали.
Хотели стать дизайнером мебели, аниматором на детском празднике - всё найдёте в центре «ЮлТан plus», ведь там более 40 курсов по различным направлениям.
Семь причин выбрать именно образовательный центр «ЮлТан plus«
- Отсутствие фиксированного расписания.
- Высококвалифицированные педагоги-практики.
- Небольшие группы (4−8 человек).
- Высокая степень лояльности клиентов.
- Договор и оплата только после 100% формирования группы.
- Гибкая система скидок.
- Доброжелательная атмосфера на занятиях.
Для кого подходит онлайн-обучение?
Всем, кто заинтересован в своём развитии. Более того, обучение «онлайн» стало неотъемлемой частью процесса обучения. Такой вид обучения идеально подходит для тех, кто живёт в районных городах, в других странах, а также для тех, кто в силу определённых причин не может посещать групповую форму обучения.
Какие преимущества онлайн-обучения?
- Возможность самостоятельно выстраивать график обучения, а также определять продолжительность занятий.
- Независимо от географического расположения и времени вы имеете доступ к образовательному ресурсу и материалам курса.
Что из себя представляет онлайн-обучение?
В зависимости от выбранного вами курса вы получаете видеоуроки, рассчитанные на определённое количество часов. Форма видеоурока повторяет практически все догматические принципы обычного урока.
В отличие от других видеоуроков (различные сайты, предлагающие данные уроки, или YouTube) мы сопровождаем ваше обучение. После каждого видеоурока вы сбрасываете педагогу выполненное домашнее задание. В случае ошибок наш педагог в реальном времени указывает на них, а также помогает в их устранении. То есть контроль над получением знаний осуществляете не вы самостоятельно, а специалист. Именно педагог отслеживает эффективность полученных вами знаний от видеоуроков.
Внимание! При выборе онлайн-обучения необходимо предварительно ознакомиться с перечнем курсов, по которым предлагается данный вид обучения.
С полным перечнем курсов можно ознакомиться на сайте компании.
Контакты:
- +375 44 567 45 04.
- +375 25 725 07 37.
- +375 33 350 85 73.
Соцсети:
ИП Карпик Т.В. УНП 193 025 773
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