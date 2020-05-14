Хотите стать мастером по маникюру и педикюру? В минской студии Be beauty вас обучат онлайн

Be beauty — это сеть современных уютных студий в Минске. Студии предоставляют профессиональные курсы маникюра, педикюра и наращивание. Эти курсы подходят для тех, кто хочет освоить новую профессию или повысить квалификацию.

Что мы предлагаем?

База Lite. Это курсы для тех, кто хочет научиться делать качественный маникюр себе, родным и знакомым. Они длятся один или два дня. За это время мы расскажем всю теорию, отработаем навыки на практике на (2−4) моделях и выдадим сертификат. Стоимость таких курсов от 100 рублей.

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База Pro. Эти курсы подойдут для тех, кто хочет в будущем работать в салоне.

Курсы включают программу: маникюр + педикюр, маникюр + наращивание, маникюр + наращивание + педикюр = первоклассный мастер. Данная программа предоставит изучение теории, расскажем вам о наших секретах. Практика отрабатывается на 8−20 моделях. Это позволит вам стать первоклассным мастером своего дело.

Также нашим ученицам мы даём возможность оплачивать курсы в рассрочку. Расписание составляем под вас (утро, день, вечер или выходные дни). Также вы получаете сертификат по всем пройденным программам. Дарим скидки в наших магазинах-партнёрах. После прохождения курса База Pro мы можем предоставить трудоустройство. Стоимость уточняйте.

Онлайн-курс. Подходит для тех, у кого нет возможности приехать к нам. Он включает в себя: комбинированный маникюр, педикюр, стерилизация и дезинфекция, различные дизайны. После обучения онлайн мы также сопровождаем вас, подбираем стартовые наборы, расчёты себестоимости услуг и высылаем сертификат после того, как вы пришлёте фотографии и видео отработки на модели. Это отличный шанс получить новую профессию или повысить свою квалификацию не выходя из дома. Стоимость уточняйте.

Со всеми нашими ученицами после окончания курсов мы держим связь.

Соцсети:

Instagram студии — здесь.

Instagram школы — здесь.

Сайт — bebeauty. by

Контакты:

+375 333 144 554 (по поводу обучения);

+375 448 432 714 (запись в студию).

Адреса:

г. Минск, ул. Шпилевского, 59 (Лошица);

г. Минск, ул. Железнодорожная, 138 (ст.м Михалово).

ООО Юбибьюти УНП 193 245 831