Люба про любовь. 6 советов наивным случчанкам от опытной женщины

1. Никогда не фантазируйте и не додумывайте дальнейший ход событий и отношений.

Однажды младшая сестра, упиваясь очередным разочарованием в любви, спросила: «Как влюбляться, но не обжигаться? Как распознать того самого? И не тратить время и здоровье на пустое?». Вообще-то «пустое» — это я смягчила. Было словечко похлеще. И вот, подумав, я решила дать советы страдалицам. Слушайте, девочки!

Мы, женщины, чрезвычайно склонны в свободное время и на досуге рисовать себе различные идиллии: он спасает меня с тонущего лайнера, он останавливает несущуюся галопом лошадь со мной в седле, он спасает меня поцелуем, он бросается в огонь (или в воду) и выносит на руках… Или (ещё хуже) выносит на руках из ЗАГСа и всю будущую пятилетку носит на руках… В общем, дамочки, забудьте о мечтах! Нельзя нам этого делать, потому что, накупавшись в иллюзорной придуманной любви, в реальности мы забываемся. Из-за чего и страдаем.

2. Не упивайтесь мелодрамами и любовными романами.

Дамочкам вредны мелодрамы. Ибо насмотревшись и начитавшись про вечную любовь, которая всегда приводит влюблённых в ЗАГС, мы снова забываемся и думаем, что это единственно возможный итог отношений между мужчиной и женщиной. Девочки! На деле итогов может быть сотня, и только 1−2 из них будут приятны для нас.

3. Не верьте словам.

Если ваш мужчина скуп на слова — вам повезло. Вы можете судить о его намерениях по делам. А вот с мужчинами-словоблудами намного тяжелее. Они хорошо усвоили, какой частью тела любят женщины. Это для них канон, это догма! И бедные наши уши, а далее — сердца! Не верьте словам! Верьте делам и поступкам! Слышите?

4. Ещё одна женская болезнь — интерпретация.

Если мужчина говорит, что у вас красивые глаза, то это значит, что ему, наверное, нравятся ваши глаза. А не то, что он у ваших ног до конца жизни, «завтра идём в ЗАГС» и «ты переезжаешь ко мне». Дамочки, дружите со словарём, где чёрным по белому написаны определения всех слов, в том числе и нежно-интимных. Выучите их и не путайте фразы «ты сегодня хорошо выглядишь» с «я люблю тебя, лучше тебя на свете никого нет, моё сердце навеки принадлежит только тебе».

5. Не придумывайте оправданий.

Помните, мужчина — это охотник, добытчик. Если он хочет вас найти — найдёт, если хочет позвонить или написать — позвонит или напишет… Если он хочет! Поэтому, если он не звонит, не пишет, не приходит, то он не заболел, не попал под машину, его не украли инопланетяне, он просто не хочет вам звонить, писать, приходить.

В общем, позвоните ему сами! Да-да, и скажите: «Я бросаю тебя!». Между прочим, это жутко приятно!

6. Не будьте сиделками.

Мужчины любят, чтобы их жалели. А женщина, в силу заложенных в неё природой материнских инстинктов, любит жалеть. Некоторые мужчины этим нагло пользуются. «Никто меня не понимает так, как ты!» — скажет он после шести месяцев отсутствия в твоей жизни. И ты его примешь, отогреешь, залижешь его раны… А потом, придя с работы в один прекрасный вечер, ты найдёшь записочку: «Прости, ты слишком хороша для меня».

Если мужчина ни с того ни с сего исчезает на неделю-две, не отвечает на звонки и письма, а потом как ни в чём не бывало является пред ясны очи — беги от него! Если, конечно, ты точно уверена, что он не Джеймс Бонд и задания ЦРУ не выполнял. Беги, одним словом! Во-первых, сегодня каждый восьмой белорус имеет психологические отклонения от нормы. Депрессии, стрессы, упадки настроений — зачем тебе это нужно? Семеро-то из восьми — нормальные ребята. Ну их нафиг, этих параноидальных шизофреников и гипертимических психопатов. А во-вторых, твоя пропажа могла просто находиться в запое или загуле, что, впрочем, одно и то же. И нафига нам это нужно? В общем, бросай и беги, не оглядываясь!

…Вкратце, кажется, всё перечислила. Может, кому и пригодится на грядущий уикенд, так сказать…

Любовь Горбунович