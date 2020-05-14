Программа летнего отдыха для школьников Беларуси корректируется. Оздоровительные сезоны в стационарных лагерях, скорее всего, начнутся не ранее 15 июня. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

Что известно сейчас

«Совместно с Минздравом, Минобразования сейчас обсуждаем и должны 15 мая внести предложения в правительство по срокам проведения летней оздоровительной кампании. Пока планируем, что она начнётся 15 июня. То есть направления в стационарные лагеря будут не ранее этого срока. Дневные пришкольные лагеря по заявительному принципу организуем под потребности», — сказал Геннадий Болбатовский.

Предварительно планировалось, что летом 2020 года в лагерях различных типов оздоровятся более 394 тыс. школьников страны. Все подготовительные мероприятия проводятся. Согласованы размеры дотаций для снижения стоимости путёвок, определены суммы бюджетного финансирования. «Даже если мы начнём оздоровление с 15 июня, то успеем провести четыре смены по 18 дней, интервалы между ними можно сократить (по санэпидрежиму) до суток», — добавил Геннадий Болбатовский.

О том, что решение по началу открытия оздоровительных лагерей ещё не принято, «Кур'еру» также сказали в Минском областном управлении образования.

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Какие планы на оздоровительную кампанию были в марте

В марте этого года Геннадий Болбатовский говорил, что в 2020 году планируется впервые за долгое время увеличить количество стационарных загородных лагерей до 146. «Ещё недавно закрывали по 20−25 лагерей ежегодно. Теперь же два лагеря откроются после реконструкции, ещё два — на базе закрытых школ. Они в хорошем состоянии, в экологически чистой местности», — отмечал Геннадий Болбатовский.

Планировалось, что в это лето будут работать (в пять смен) более 6,2 тыс. лагерей, в которых отдохнёт около 394 тыс. детей. Из бюджета и фонда государственного социального страхования выделено более Br50 млн — на оздоровление, удешевление путёвок и подготовку базы стационарных лагерей.

«Дотации будут увеличены на 5% по всем типам лагерей. В лагерь с круглосуточным пребыванием размер дотации составит около Br206, в прошлом году было Br196. И увеличится дотация в дневные лагеря всех типов — в пределах 5%», — говорил Геннадий Болбатовский.