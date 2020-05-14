Что изменилось в немецких парикмахерских из-за коронавируса

В Германии вновь заработали парикмахерские и барбершопы. Об изменениях и порядке обслуживания клиентов в условиях пандемии — в специальном репортаже DW.

Популярный в Кёльне барбершоп Tiraschci в дни пандемии коронавируса больше напоминает врачебный кабинет. У входа стоит столик с защитными масками и дезинфицирующим средством.

Парикмахеры работают в резиновых перчатках и защитных масках. Клиенты тоже закутаны в прозрачные одноразовые халаты. В салоне работает всего три мастера, раньше их было шесть. Между креслами — расстояние в два метра. Администратор салона общается с клиентами через защитное стекло. Никто не ждёт своей очереди: барбершоп работает строго по записи. График работы расписан уже на две недели вперёд.

В барбершопах бороду пока не стригут

Несмотря на то, что условия работы стали непривычными, владелец салона Мустафа Тирашчи рад, что жизнь постепенно налаживается.

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«За тридцать лет трудовой деятельности я впервые был лишён своей работы на целых шесть недель. Я ничего больше не умею делать, поэтому очень сильно переживал», — подчёркивает Мустафа.

Конечно, государство оказало и его салону финансовую поддержку в размере 9000 евро, но если учесть, что только на аренду помещения в месяц уходит 3500 евро, плюс расходы на коммунальные услуги и другие материалы, то этих средств хватит ненадолго, считает Мустафа.

По его словам, из-за того, что многие услуги, на которых специализируется его салон, теперь предложить клиентам просто невозможно, доходы салона могут сильно упасть.

Сегодня в барбершопе можно подстричь только волосы. Стрижка и коррекция бороды, эпиляция, покраска и другие процедуры во время пандемии запрещены, ведь клиентам нельзя снимать маски.

«Если раньше мы предлагали стрижку волос и бороды за 50 евро, то теперь мы с трудом зарабатываем 30 евро — за причёску и мы­тьё головы», — пожимает плечами администратор салона Сема Кифер. Причём мытьё волос перед стрижкой — обязательное условие, так как относится к мерам предосторожности во время пандемии.

По словам Семы Кифер, услуги в их салоне подорожали всего на два евро. В других парикмахерских цены из-за новых условий работы и вынужденных трат на защитные средства возросли ещё больше.

Работать в масках трудно

Мастера барбершопа жалуются на то, что работать в масках непривычно и очень неудобно. «После каждой стрижки я выхожу на улицу, чтобы отдышаться, да и нормально пообщаться с клиентами невозможно, общение стало более сухим и формальным», — говорит мастер Айхан. Барбершоп — это мужской клуб. Из-за введённых ограничений салон не может предлагать своим клиентам горячие и прохладительные напитки. Общение с клиентами сведено до минимума.

Это очень сильно изменило атмосферу в салоне. У тех, кто ждал своей очереди, раньше была возможность поиграть в бильярд, посидеть за стойкой бара, послушать музыку или посмотреть футбольный матч. Владелец барбершопа надеется, что скоро жизнь нормализуется.

«Хотя страх, что салон снова придётся закрыть, крепко засел в голове, — говорит Мустафа. — Ведь если число инфицированных после открытия магазинов и других предприятий сервисных услуг снова возрастёт, то, возможно, опять будет объявлен локдаун, который лишит нас возможности работать».

Новое правило

Одним из новых условий работы салона стало то, что ему поручили вести так называемые «контактные списки» клиентов. Благодаря тому, что обслуживание происходит не в порядке живой очереди, а по записи, у салона есть имена клиентов и телефонная связь с ними.

«Теперь мы должны сохранять сведения о том, какой мастер обслуживал конкретного клиента, чтобы в случае заражения того или другого можно было выяснить цепочку и сообщить об этом всем, кто был в эти дни в контакте с носителем вируса», — объясняет Сема Кифер.

При этом девушка подчёркивает, что в случае, если кто-то из коллег заразится коронавирусом, салон придётся снова закрыть на две-три недели на карантин.

Чаевые могут повыситься

Если раньше многие клиенты давали на чай десять процентов от стоимости услуг, то теперь чаевые выросли до пятнадцати, а то и двадцати процентов.

«Мы должны проявлять солидарность с теми, кто подвергает себя риску во время пандемии и не может зарабатывать на жизнь, работая „на удалёнке“. Если я раньше давал чаевых за стрижку два евро, то сегодня бросил в копилку четыре евро. Я лучше сэкономлю на чём-то другом, но поддержу тех, кому это сейчас так важно», — говорит в интервью DW постоянный клиент салона Торстеном. Его позицию разделяют многие клиенты барбершопа.

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