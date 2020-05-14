ФК «Слуцк» сыграет на выезде против борисовского БАТЭ. Прогноз на матч

В субботу, 16 мая, в рамках 9-ого тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против борисовского БАТЭ. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 19:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



ФК БАТЭ (Борисов). Экс-чемпион страны в шаге от того, чтобы вернуть лидерство в чемпионате, закрепившись на первой строчке в турнирной таблице. Но для этого нужно обыграть на своём поле «Слуцк». Букмекеры все как один считают борисовчан явными фаворитами в матче, коэффицент на победу которых не превышает 1.35. Не смотря на этот факт борисовчане начали чемпионат нестабильно, проиграв «Энергетику» и дважды мозырской «Славии» (в чемпионате и Кубке Беларуси), а в последнем матче пропустили три мяча от «Смолевичей» (в матче была зафиксирована победа БАТЭ — 3:5). В случае пропущенного мяча от «Слуцка» у борисовчан появится масса проблем для восстановления паритета. Но хорошим стечением обстоятельств будет, если по ходу матча они забьют первыми и будут продолжать контролировать ход встречи.

ФК «Слуцк». Взлетевший на первое место «Слуцк» в последнем сыгранном матче потерял очки, проиграв столичному «Энергетику». Этот матч пример того, как нужно достойно проигрывать сопернику, так как по ходу встречи случчане отыграли один мяч и предприняли массу попыток сравнять счёт, но, к сожалению, до второго взятия ворот дело так и не дошло. На послематчевой пресс-конференции Виталий Павлов (главный тренер «Слуцка») отметил, что «ничья в этом матче была бы справедливей».

По ходу чемпионата случчане обыграли в гостях солигорский «Шахтёр» и минское «Динамо». И в том, и в другом мачте во многих эпизодах классно выручал команду вратарь Борис Панкратов, да и мяч у соперников просто не шёл в ворота.

В предстоящем матче с борисовчанами хотелось бы верить в интригу и не предполагать то, что БАТЭ добьётся чуть ли не лёгкой победы над «Слуцком» (как полагают букмекеры).

Прогноз на матч. Ничья. Коэффициент — 5.5.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.