Новое постановление Минздрава № 124 «О вопросах применения вспомогательных репродуктивных технологий» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Оно даёт право одиноким и здоровым женщинам воспользоваться услугами ЭКО. Теперь показанием к этой процедуре может быть «отсутствие полового партнёра».

В постановлении Минздрава по пунктам расписаны показания и противопоказания к экстракорпоральному оплодотворению. Например, среди медицинских показаний к ЭКО: женское бесплодие, генетическое заболевание, а также отсутствие полового партнёра у женщины. И это новшество. Теперь одинокая и здоровая женщина может забеременеть с помощью ЭКО, ей необязательно должен быть выставлен диагноз «бесплодие».

А вот ограничение по анонимному донору для одинокой женщины документ по-прежнему не снимает. Если женщина вместе с гражданским мужем захочет сделать ЭКО, ей откажут. По закону она должна быть официально замужем, если нет — ей предлагают воспользоваться услугами анонимного донора.

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Кроме того, в документе Минздрава прописано, как должен составляться каталог анонимных доноров. Например, медики должны зафиксировать возраст и рост мужчины, его вес, цвет волос и глаз, национальность, образование и группу крови. Также анонимный донор должен пройти медицинское обследование, в том числе осмотр у психиатра и нарколога, и сдать анализы.

В ТЕМУ. В Беларуси планируют разрешить проводить одну попытку ЭКО за счёт государства.