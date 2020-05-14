Регистрация на ЦТ в этом году проходит онлайн. Как записаться на ЦТ, есть подробная инструкция на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Но у абитуриентов всё равно появились вопросы о некоторых нюансах регистрации. С помощью специалистов сервиса «Адукар» и РИКЗ отвечаем на самые острые.

РАНЕЕ. Со 2 мая начинается регистрация на ЦТ. Как будут принимать документы в условиях пандемии

Заполнение заявления

Какой адрес указывать в заявлении: прописки или проживания?

В анкете стоит указать адрес прописки: тот, который записан в паспорте абитуриента.

Где найти код учреждения образования? Обязательно ли его указывать?

Ячейка «код учреждения образования» заполняется обязательно. Коды учебных заведений размещены в документе на сайте РИКЗ (rikc.by).

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Для чего нужно указывать учебное заведение, которое я оканчиваю или окончил?

Эти графы заполняются для ведения статистики. РИКЗ после проведения ЦТ подсчитывает, выпускники каких учебных заведений справились с тестами лучше всего.

Я учусь в 10-м клас­се. Могу ли я сдать ЦТ в этом году?

К сожалению, нет. Сдавать ЦТ могут только те, кто имеет общее среднее образование. Не советуем подтасовывать данные в анкете и указывать другой год окончания школы. Это, во-первых, считается подделкой документов, во-вторых, даже если удастся зарегистрироваться и сдать тестирование, сертификаты ЦТ при поступлении в следующем году будут недействительны.

Зачем указывать уровень изучения предмета? Влияет ли как-то на содержание ЦТ?

Эти данные собираются для статистики. Тесты ЦТ для всех одинаковые. Указывая уровень подготовки, абитуриент ничем не рискует. Статистика по фамилиям в школу не приходит. Она представляется в виде общих данных.

У кого есть льготы при прохождении ЦТ? В чём они заклю­чаются?

Льгота касается только оплаты участия в ЦТ. Некоторые категории абитуриентов могут сдавать тестирование бесплатно. Это, например, сироты и оставшиеся без попечения родителей; инвалиды до 18 лет; дети из многодетных семей и другие категории.

Могу ли я выбрать только один (два) предмета?

Конечно. Ты можешь выбрать от одного до четырёх предметов. К слову, если у тебя сохранились сертификаты с прошлого года, ты можешь их комбинировать с результатами ЦТ-2020.

Как узнать, в каком пункте тестирования есть нужные мне предметы?

Это можно узнать на сайте пункта тестирования.

Можно ли указать разные пункты тестирования для сдачи ЦТ?

Если в одном учебном заведении нет всех предметов, которые сдаёт абитуриент, то можно миксовать с другими пунктами тестирования. В графах «согласен с регистрацией» просто указать нужные учебные заведения.

Отправка заявления

Можно ли отправлять заявление в один пункт тестирования, а ЦТ сдавать в другом?

Так как система регистрации автома­ти­зиро­ван­ная, то в каждом

пункте тести­рования можно записаться в любое учебное заве­де­ние. Писать несколь­ко заявлений не нужно.

На какой e-mail нужно отправлять заявление? Где найти адрес?

Электронные адреса, на которые нужно отсылать заявление, есть на сайте РИКЗ (https://rikc.by/ru/ct-2020/pt-2020.pdf). Анкеты отправляются только на указанные е-мейлы.

Можно ли регистрироваться не онлайн, а прийти в пункт тестирования, как раньше?

Процедура регистрации для всех одна. Онлайн-запись была организована, чтобы обезопасить абитуриентов в условиях эпидемии.

Через какое время после отправки заявления мне придёт личный счёт?

В инструкции говорится, что личный номер счёта придёт в течение суток. Стоит учитывать, что ответят только в рабочее время. По воскресеньям и праздникам пункты регистрации не работают.

Оплата ЦТ

Мне нужно заплатить сразу же или можно завтра (на следующей неделе)?

Оплатить нужно не позднее 1 июня (18.00), чтобы успеть получить пропуск. Регистрация считается завершённой только после его получения.

Нужна ли квитанция об оплате ЦТ?

Её брать не обязательно. Оплата будет видна администраторам пункта тестирования в системе.

Получение пропуска

Мне обязательно нужно записы­ваться на полу­чение пропуска? Или я могу в любой день прийти?

Пред­полагается, чтобы не создавать физическую очередь, учебное заведение организовывает электронную. Всю информацию по записи и получению пропуска можно узнать на сайте пункта тестирования.

Какие документы нужно взять с собой?

Обязательно паспорт (или заменяющий его документ), документы и справки о наличии льгот.

Могу ли я забрать пропуск после 1 июня?

Забрать пропуски на ЦТ надо не позднее 1 июня. После этой даты регистрация завершается.

Вузы открывают «удалёнку»

В этом году, кроме традиционной очной и заочной формы обучения, некоторые белорусские университеты предлагают учиться удалённо. Дистанционная форма образования предполагает общение преподавателя и студента на расстоянии с помощью интернета, онлайн-сервисов. Учащийся может получить консультацию, необходимую литературу от преподавателя, послушать лекцию удалённо. Контроль знаний также проводится дистанционно: по видеосвязи или с помощью интерактивных программ тестирования. Однако сессия сдаётся в вузе. В конце курса выдаётся диплом или сертификат в зависимости от программы и вуза. Система дистанционного обучения в Беларуси ещё развивается, но абитуриенты проявляют к ней всё больший интерес.

Благодаря такой форме обучения получать высшее образование могут люди всех возрастов и с разными физическими возможностями.

В связи с пандемией многие вузы основательно взялись за внедрение дистанционной формы обучения. Возможно, этот толчок поможет университетам развить сетку дистанционных специальностей в следующую вступительную кампанию. А пока дистанционное обучение в 2020 году предлагают четыре вуза Беларуси: БНТУ, БГУИР, ПГУ и ГГУ имени Франциска Скорины. Белорусский национальный технический университет принимает по результатам внутренних экзаменов, остальные вузы — по результатам ЦТ.

Более подробная информация — на сайте учреждения.

Более подробная информация — на сайте учреждения

Более подробная информация — на сайте учреждения

Более подробная информация — на сайте учреждения