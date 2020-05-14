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Updated on 14 May 2020 11:37
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 14 мая, 2020
8.5
C
Слуцк
КОРОНАВИРУС:
Заражено в РБ:
Belarus
25,825
Total confirmed cases
Updated on 14 May 2020 11:37
Behance
Facebook
Instagram
Twitter
VKontakte
Youtube
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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Контакты
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Лампа
Объявления
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Поиск
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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№ 1004 от 30 апреля 2020 года
Отдел новостей
-
14 мая 2020, 10:42
0
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.