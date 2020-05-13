Из-за эпидемиологической обстановки белорусам, похоже, не светит в ближайшее время отдых за рубежом и, возможно, в белорусских санаториях. Тем временем перед началом летнего сезона на единственном в Слуцке пляже провели подготовительные работы. Что изменилось и какие новые элементы появились, смотрите в фотообзоре «Кур'ера».