Из-за эпидемиологической обстановки белорусам, похоже, не светит в ближайшее время отдых за рубежом и, возможно, в белорусских санаториях. Тем временем перед началом летнего сезона на единственном в Слуцке пляже провели подготовительные работы. Что изменилось и какие новые элементы появились, смотрите в фотообзоре «Кур'ера».
Центральный вход в зону отдыха. Появились плафоны на фонарях, до недавнего времени стояли только опоры. Ограждения лестницы покрасили. Фото: Елена Бадьина
Единственную беседку полностью покрасили. Обычно здесь устраивают застолья небольшие компании.
Слева от лестницы появилась новая табличка: «Выгул собак запрещён!». До этого несколько лет был просто вложенный в целлофановый файл лист с аналогичной надписью. Такую же табличку поставили возле другой лестницы. Правда, это предупреждение ещё никого не остановило.
В центре зоны отдыха вместо клумбы появилась маленькая деревянная песочница и много песка вокруг неё.
Качели (всего их на пляже 4) покрасили.
«Грибочки» от солнца (всего их здесь 6) тоже покрасили. Но краска не может скрыть их «почтенный возраст».
Появилась новая кабинка для переодевания. А всего их четыре.
Вот так кабинка для переодевания выглядит внутри. Летом, когда отдыхающие здесь выжимают купальники, почва под ногами превращается в грязь. Решётка для ног точно не помешала бы.
В этом году на пляж завезли несколько десятков тонн песка. В трёх местах появились песчаные насыпи, а берега стали пологими.
Как это — купаться на слуцком пляже — испробовали некоторые смельчаки.
Домик спасателя тоже подновили и с двух сторон повесили лист с объявлением: «Убедительная просьба — не садиться на ограждения, по газонам и клумбе не ходить!». В домике уже дежурит спасатель.
В первые же тёплые дни на двух игровых площадках дети играли в волейбол. Сюда тоже насыпали новый песок.
Панорама зоны отдыха.
Санитарные удобства на пляже тоже есть.
Вот так выглядит туалет изнутри. Что называется — без излишеств.
Экскурс по городской зоне отдыха завершён. Подняться в город можно по другой лестнице, ограждения которой тоже покрасили.
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