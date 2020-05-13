Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор

Из-за эпидемиологической обстановки белорусам, похоже, не светит в ближайшее время отдых за рубежом и, возможно, в белорусских санаториях. Тем временем перед началом летнего сезона на единственном в Слуцке пляже провели подготовительные работы. Что изменилось и какие новые элементы появились, смотрите в фотообзоре «Кур'ера».

Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Центральный вход в зону отдыха. Появились плафоны на фонарях, до недавнего времени стояли только опоры. Ограждения лестницы покрасили. Фото: Елена Бадьина
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Единственную беседку полностью покрасили. Обычно здесь устраивают застолья небольшие компании.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Слева от лестницы появилась новая табличка: «Выгул собак запрещён!». До этого несколько лет был просто вложенный в целлофановый файл лист с аналогичной надписью. Такую же табличку поставили возле другой лестницы. Правда, это предупреждение ещё никого не остановило.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
В центре зоны отдыха вместо клумбы появилась маленькая деревянная песочница и много песка вокруг неё.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Качели (всего их на пляже 4) покрасили.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
«Грибочки» от солнца (всего их здесь 6) тоже покрасили. Но краска не может скрыть их «почтенный возраст».
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Появилась новая кабинка для переодевания. А всего их четыре.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Вот так кабинка для переодевания выглядит внутри. Летом, когда отдыхающие здесь выжимают купальники, почва под ногами превращается в грязь. Решётка для ног точно не помешала бы.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
В этом году на пляж завезли несколько десятков тонн песка. В трёх местах появились песчаные насыпи, а берега стали пологими.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Как это — купаться на слуцком пляже — испробовали некоторые смельчаки.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Домик спасателя тоже подновили и с двух сторон повесили лист с объявлением: «Убедительная просьба — не садиться на ограждения, по газонам и клумбе не ходить!». В домике уже дежурит спасатель.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
В первые же тёплые дни на двух игровых площадках дети играли в волейбол. Сюда тоже насыпали новый песок.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Панорама зоны отдыха.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Санитарные удобства на пляже тоже есть.
Вот так выглядит туалет изнутри. Что называется — без излишеств.
Не Турция, но всё же. Что изменилось на пляже Слуцка перед началом летнего сезона. Фотообзор
Экскурс по городской зоне отдыха завершён. Подняться в город можно по другой лестнице, ограждения которой тоже покрасили.
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