Это не совсем простой вопрос. С одной стороны, родители хотят, чтобы ребёнок был щедрым, дружелюбным и проявлял заботу о других людях, думал не только о своих интересах, но и о чужих. Но, с другой стороны, мы понимаем, что с какой стати он вообще должен делиться своими игрушками, если они его личные? Поехали разбираться.

Если ваш ребёнок не хочет делиться своей игрушкой — это нормально и это его полное право. Игрушка для него является ценностью — это то же самое, как для нас наши личные вещи. Ведь даже если нам наши родители или другие люди скажут поделиться своим телефоном, кошельком, машиной с дядей Димой, то нам это не очень понравится и, скорее всего, мы пошлём их всех лесом.

Ребёнок может сделать то же самое и будет прав, так как он не обязан ничем делиться с другими, даже своими игрушками, а тем более любимыми. Вы прежде всего должны спросить разрешения у ребёнка. Если ребёнок разрешил, тогда позволяем другому ребёнку играть с его игрушками, но если отказал, значит, это его личное право.

В таких ситуациях родители часто вмешиваются и пытаются навязать ребёнку чувство стыда и никчёмности: «Как же тебе не стыдно, ведь Мише так хотелось поиграть с машинкой», «Ты — жадный!», «С тобой никто не будет играть!», «Тебе жалко?», «Ты должен быть другим», «Нельзя так вести себя со своей родной сестрой, она ведь ещё такая маленькая и ничего не понимает». Мы таким образом только навязываем ребёнку своё личное мнение, транслируем ему, что нам всё равно, что он думает и что он чувствует, показываем, что для нас важнее другой, чужой ребёнок и то, что о нас подумают другие.

Дети, которым внушали, что они должны делиться, и заставляли отдавать свои игрушки, вырастают во взрослых, которые не могут сказать «нет», стараются везде и всем угодить, не умеют отстаивать свои интересы и права, а чаще всего вообще перестают чувствовать и слышать свои потребности и желания.

А может быть, наоборот, в будущем будут излишне скупы в связи с тем, что приходилось постоянно с кем-то делиться тогда, когда этого делать не хотелось.

У каждого ребёнка должны быть свои личные вещи, и он может распоряжаться ими по собственному усмотрению. Мы должны спокойно к этому относиться, уважать его выбор и его личные границы.

Галины Швец, @detilegko