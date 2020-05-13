Стать президентом Беларуси хотят 12 человек. Коротко рассказываем о некоторых из них

О своих намерениях участвовать в президентских выборах заявили уже 12 человек, пишет telegraf.by. В выборке «Кур'ера» рассказываем о тех желающих поучаствовать в борьбе за место президента, кого белорусы знают по их работе уже в течение нескольких лет.
Виктор БабарикоУчаствовать в выборах хочет Виктор Бабарико, бывший глава Белгазпромбанка. 12 мая этого года он добровольно покинул пост главы правления банка, который занимал на протяжении почти 10 лет.
«Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное — финальную часть этого „действа“, которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем», — написал Виктор Бабарико на своей странице в Facebook.
Валерий ЦепкалоО своём желании баллотироваться в президенты заявил также 55-летний Валерий Цепкало, бывший глава Парка высоких технологий. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«Сегодня Беларусь стоит перед историческим выбором! Либо продолжать тратить время и энергию на решение проблем вчерашнего дня. Либо и дальше расходовать деньги налогоплательщиков на дорогие спортивные мероприятия, бутафорские парады, дворцы и резиденции. Или двигаться вперёд, в будущее!» — написал Валерий Цепкало в своём объявлении о намерении участвовать в выборах.
Анна КанопацкаяСобирается участвовать в гонке и Анна Канопацкая, бывший депутат Палаты представителей шестого созыва. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Анна Канопацкая имеет высшее юридическое образование по специальности «Правоведение». С 2013 по 2016 год являлась председателем минской городской организации ОГП. С сентября 2016 года — член Политсовета партии, в рамках которого возглавляла комиссию по работе с предпринимателями.
Олег ГайдукевичБороться за пост президента планирует и 43-летний Олег Гайдукевич, действующий депутат Палаты представителей седьмого созыва, председатель Либерально-демократической партии. Он окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности «Правоведение». В 2018 году прошёл переподготовку в Институте государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения».
Андрей ДмитриевПопытаться победить в гонке хочет и 39-летний Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения «Говори правду». Об этом он рассказал 8 мая на своей странице в Facebook.
«Умею добиваться, чтобы государство слышало людей. Теперь в беде оказались мы все вместе. Последние два месяца команда „Говори правду“, как и тысячи белорусов по всей стране, шили маски, собирали щитки, помогали врачам, помогали людям, делая то, что должна была делать власть. Это безумно злит. Это возмущает, но и даёт мне надежду. Наши люди, белорусы, умные, деятельные и сострадательные. Мы знаем, как надо, и умеем действовать сообща», — сказал Андрей Дмитриев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.
РАНЕЕ. О желании участвовать в выборах говорил в ноябре прошлого года действующий глава государства Александр Лукашенко.
«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — заявил 17 ноября 2019 года президент, добавив, что «я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду».
Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Чтобы стать потенциальным кандидатом, подать документы на регистрацию инициативной группы надо до 15 мая, собрать 100 тысяч подписей — до 20 июня.
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