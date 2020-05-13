Минздрав определил, кому сократят, а кому продлят срок самоизоляции

Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания граждан на самоизоляции. Это предусмотрено постановлением министерства № 49 от 8 мая 2020 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Кому продлят срок самоизоляции

В соответствии с документом, сроки самоизоляции для белорусов и иностранцев продлеваются в случае:

если у контакта 1-го уровня подтверждён COVID-19 при повторном лабораторном исследовании;

при получении второго положительного теста на коронавирус;

в случае, если у контакта 1-го уровня в последний день периода самоизоляции не завершено медицинское освидетельствование (к примеру, не получен результат последнего теста).

В этих случаях представители организаций здравоохранения будут вручать людям дополнительное требование о нахождении в самоизоляции с указанием её конкретных сроков.

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Кому сократят срок самоизоляции

На сокращение сроков изоляции могут рассчитывать только прибывшие из-за границы и иностранцы.

Это возможно в случаях:

если человек приехал для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения;

при ходатайстве организации, находящейся на территории Беларуси, в отношении иностранных специалистов, которые приехали для выполнения работ или оказания услуг.

Основанием для сокращения сроков самоизоляции может стать отрицательный тест на COVID-19 при условии, что он сделан не позднее двух суток до даты пересечения границы.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Напомним, в начале апреля правительство определило, кто подлежит самоизоляции в Беларуси и какие правила должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной. Позже власти уточнили некоторые моменты — например, кто должен отвечать за самоизоляцию детей.

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