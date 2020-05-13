В конце мая в Беларуси снижают ставку рефинансирования

С 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75 до 8 процента годовых.

Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 13 мая 2020 года, пишет TUT.BY.

Снижение ставки рефинансирования стимулирует инвестиционную активность, посылает сигнал рынку, что, несмотря на внешние вызовы, ситуация в экономике стабильная. Кроме того, часть кредитов привязана к ставке рефинансирования, и её снижение позволит снизить расходы на выплаты по кредитам.

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Для справки. Уровень инфляции в апреле составил 0,6%, по сравнению с декабрём цены выросли на 3,3%, с апрелем 2019 года — на 5,4%.

Напомним, последний раз ставка рефинансирования снижалась в феврале — с 9 до 8,75 процентов годовых.

В ТЕМУ. Что такое ставка рефинансирования и на что она влияет