В начале апреля из-за коронавируса в Слуцке закрылись кальянная «Мята» и пиццерия «Pizza & Coffee». Руководство заведений сообщало, что это временные каникулы в связи с эпидситуацией. Однако сейчас оба заведения выставлены на продажу. Готовый бизнес продаётся за 120 тысяч рублей.

Эту информацию «Кур`еру» подтвердила и Виктория Завиновская, администратор лаунж-бара «Мята» в Слуцке. «Сейчас учредители заведений пытаются продать готовый бизнес. Конечно, такое решение напрямую связано с коронавирусом, который нанёс огромный удар по общепиту. Оба заведения были закрыты из-за экономической нецелесообразности работы», — ответила Виктория.

Она добавила, что продаётся готовый бизнес с оборудованием и интерьером. «Не думаю, что посетители ощутят смену владельца заведений, поскольку продаётся готовый бизнес, а не пустое помещение. Предполагаю, что стиль и профиль заведений останется прежним», — сказала Виктория.

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По её словам, до коронавируса заведения приносили прибыль и были востребованы у случчан. «Просто время такое. Чтобы спасать бизнес, учредителям нужно непосредственно находиться на месте и принимать какие-то решения. У наших учредителей — два из Литвы и один из Гродно — нет такой возможности. Поэтому и было принято такое решение», — добавила она.

Коллективы заведений распущены и предупреждены о сложившейся ситуации. Несмотря на это, по словам Виктории, бывшие сотрудники надеются, что заведения в Слуцке вновь будут открыты. «Ребята хотят работать именно здесь. Но мы всех предупредили, чтобы всё-таки они подыскивали себе новую работу, потому что никакой определённости нет», — подытожила Виктория.