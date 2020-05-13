Нью-Йорк Таймс, первая полоса от 12 мая 2020 года. Не в реальности, а в фотошопе. Фото днём, 13 мая начало «гулять в интернетах», словно это реальная страница одного из самых влиятельных медиа в мире. В сообществе «Кур'ера» в ВК мы своим читателям сообщили, почему это не реальная страница:

«1. У реального NYT фото на главной первой странице цветные.

2. Они всегда подписывают автора фото.

3. Реальный номер газеты от 12 мая 2020 года — № 58 692, к не № 56 890.

4 Если прочитать текст под заголовком „FK SLUTSK“, то он совсем не про футбол.

5. В NYT заголовочный шрифт вообще не такой.

6. Название клуба правильно пишется не FK Slutsk, а S.F.C. Slutsk.

7. И вообще, стоит NYT не 5 баксов, а 3».

Но!

NYT действительно написал про фанатов клуба. На сайте есть большой материал об этом. В публикации рассказывается, как ФК «Слуцк» стал популярным в мире («цифровая популярность»). И о том, как случчанин Егор Хаванский стал посредником между командой и новой группой болельщиков со всего мира. И как болельщики пытаются помочь исправить бедственное финансовое положение ФК «Слуцк».

Напомним, что специально для многотысячной группы международных болельщиков «Кур'ер» перевёл материал «Столетняя история Слуцкого футбола». Англоязычная версия материала — здесь.

Реклама

Ранее