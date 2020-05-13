«Фанаты ФК „Слуцк“ попали на первую страницу The New York Times» — это не так. Но издание действительно написало про популярность клуба

Алесь Достанко
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«Фанаты ФК «Слуцк» попали на первую страницу The New York Times» - это не так. Но одно из главных мировых изданий действительно написало про популярность клуба
Были те, кто эту шуточную иллюстрацию восприняли всерьёз. Фото: facebook.com/groups/fkslutskworldwide/

Нью-Йорк Таймс, первая полоса от 12 мая 2020 года. Не в реальности, а в фотошопе. Фото днём, 13 мая начало «гулять в интернетах», словно это реальная страница одного из самых влиятельных медиа в мире.

«Фанаты ФК «Слуцк» попали на первую страницу The New York Times» - это не так. Но одно из главных мировых изданий действительно написало про популярность клуба
Реальная страница NYT за 12 мая выглядит так
В сообществе «Кур'ера» в ВК мы своим читателям сообщили, почему это не реальная страница:
«1. У реального NYT фото на главной первой странице цветные.
2. Они всегда подписывают автора фото.
3. Реальный номер газеты от 12 мая 2020 года — № 58 692, к не № 56 890.
4 Если прочитать текст под заголовком „FK SLUTSK“, то он совсем не про футбол.
5. В NYT заголовочный шрифт вообще не такой.
6. Название клуба правильно пишется не FK Slutsk, а S.F.C. Slutsk.
7. И вообще, стоит NYT не 5 баксов, а 3».

Но!

NYT действительно написал про фанатов клуба. На сайте есть большой материал об этом.

«Фанаты ФК «Слуцк» попали на первую страницу The New York Times» - это не так. Но одно из главных мировых изданий действительно написало про популярность клуба
Скриншот материала на сайте NYT от 12 мая
В публикации рассказывается, как ФК «Слуцк» стал популярным в мире («цифровая популярность»). И о том, как случчанин Егор Хаванский стал посредником между командой и новой группой болельщиков со всего мира. И как болельщики пытаются помочь исправить бедственное финансовое положение ФК «Слуцк».

Напомним, что специально для многотысячной группы международных болельщиков «Кур'ер» перевёл материал «Столетняя история Слуцкого футбола». Англоязычная версия материала — здесь.

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