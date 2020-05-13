1. Мы заботимся о наших читателях

В пандемию коронавируса мы сделаем всё возможное, чтобы газета, которую вы получаете по подписке, была безопасна для вас. Вам не надо будет выходить на улицу и идти в киоск или магазин, чтобы получить свежий номер, вы получите его в свой почтовый ящик.

2. Проблемы читателей — наши проблемы

Мы узнаем о ваших проблемах и трудностях и вместе со специалистами дадим полезные советы, найдём ответы на волнующие вас вопросы: сколько продлится пандемия, что будет с курсом рубля, что будет с работой в городе из-за кризиса, что будет с ценами, какую помощь можно получить и где? Вы отдаёте нам свои деньги, мы обязаны сделать всё возможное, чтобы помочь вам.

3. Радость и одиночество мы разделяем с вами

Мы любим общаться с вами, слушать ваши истории, узнавать про ваши «самые большие огурцы на огороде», про детей и внуков, которые выиграли олимпиады. И эти истории мы рассказываем на страницах нашей газеты, потому что так много одиноких людей в городе, которые не хотят быть одинокими, а благодаря вашим историям они уже и не так одиноки.

4, Мы бережём деньги наших читателей

Подписка на май и июнь вам обойдётся в 8 рублей 70 копеек (4,35 рубля х 2 месяца), вы получите 8 номеров газеты, т. е. один номер за 1 рубль 09 копеек. Но вы точно сможете компенсировать хотя бы часть этих денег, если будете использовать информацию о самых выгодных скидках на продукты и товары, которую мы публикуем в каждом номере.

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5. Для наших подписчиков — бонусы

Подписавшись на «Кур'ер», вы можете подавать частные объявления в газету не выходя из дома. Для этого надо позвонить по тел. 6 11 30 или 182, продиктовать номер платёжного документа, подтверждающего подписку, и ваше объявление запишут по телефону.

Как оформить подписку

Посетив редакцию газеты (ссылка на карту: Ленина, 128). Мы открыты в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв: 13.00 -14.00).

В отделениях почтовой связи «Белпочта».

Сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (8 1 795) 4 70 45 (для Слуцка) либо 154.

Другие способы и более подробная информация о подписке здесь

Наш подписной индекс: 64 066 — индивидуальная; 640 662 — ведомственная.

Всегда с вами и для вас, команда «Кур'ера»