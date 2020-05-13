Плюс 952. В Беларуси 25 825 случаев коронавируса с начала вспышки

По данным на 13 мая, в Беларуси выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Умерли 146 человек.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 296 380 тестов. С начала вспышки в Беларуси зарегистрировано 25 825 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

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