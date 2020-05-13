Президент подвёл итоги парада: пневмоний стало в два раза меньше

Александр Лукашенко заявил, что после парада на 9 Мая в Минске значительно уменьшилось число пневмоний, сообщает ОНТ.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убеждён, что люди находятся на воздухе, и это не хуже, чем они там будут запертыми. Это военные люди были (очень много), переболевшие и так далее. Но всё-таки, в душе, в сердце как-то настороженность была. И что мы получили? В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмоний. В два раза!

И я вчера, перекрестившись, говорю: дай Бог, чтоб мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей — и у нас в минус пошло, и не только в Минске — и мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших людей", — сказал президент.