«Ситуация катастрофическая». Смогут ли белорусские агроусадьбы выжить в условиях пандемии

На начало этого года в Беларуси насчитывалось 2760 агроусадеб. Из-за коронавируса на майские праздники не смогли приехать россияне. Многие белорусы пока воздерживаются от такого загородного отдыха. «Кур'ер» разбирался вместе с экспертами, смогут ли агроусадьбы воспользоваться пандемией и привлечь клиентов, которые не будут уезжать отдыхать за границу.

В агроусадьбе «Сасновы гай», которая расположена в деревне Адамово Слуцкого района, «Кур'еру» рассказали, что посещаемость сократилась как минимум наполовину. Предварительных заказов практически нет.

«В прошлом году клиенты делали предзаказы за полгода, а сейчас — только за месяц. Но есть и те, кто забронировал отдых на август, — поясняет Оксана, владелица агроусадьбы. — Люди перестали отдыхать большими компаниями. Сейчас — от 4 до 8 человек, не больше».

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Агроусадьба «Рудня» вообще не принимает гостей. «Мы никого брать не будем, пока всё не уляжется полностью», — говорит хозяйка Людмила.

Андрей Крук, владелец усадьбы «Вясёлая Хата» в Копыльском районе, рассказал «Кур'еру», что у них стало меньше клиентов на 80%. Компании очень маленькие — 3−5 человек. Люди перестали отмечать дни рождения и просто приезжать на отдых. Клиенты отменили бронь на весь май, на лето — частично.

«Ситуация катастрофическая. Скорее бы всё закончилось, чтобы люди обратно вернулись и начали собираться вместе», — говорит Андрей Крук.

В апреле он ввёл новую услугу, чтобы как-то выжить — аренда на длительный срок. Уже были семьи, которые жили неделю.

Андрей Крук прогнозирует, что когда уляжется ситуация с вирусом, то отдыхающие вернутся, но уже не в таком количестве, как раньше. Агроусадьбы, принимающие небольшие компании клиентов, разницы не почувствуют. Но для тех, кто работает на мероприятия с большим количеством людей, последствия будут более серьёзными.



Какие агроусадьбы пострадают

Валерия Клицунова, председатель правления общественного объединения «Отдых в деревне», говорит, сейчас есть владельцы агроусадеб, которые решили пока не продолжать работу и закрыли их на карантин, потому что боятся коронавируса. Есть хозяева, которые продолжают работать: привлекают клиентов, размещают рекламу.

«Сейчас распространилась тенденция, что клиенты снимают дом надолго — месяц или больше», — говорит Валерия Клицунова.

По словам эксперта, всё индивидуально. Те, кто был ориентирован на мероприятия с большим количеством людей и создали солидную инфраструктуру, в этом году понесли убытки. Всё потому, что не рекомендовано проводить массовые мероприятия.

Валерия Клицунова поясняет, что в очень серьёзном минусе владельцы больших агроусадеб, которые подготовились к этому сезону: купили новую посуду и прочее, имели на это лето расписанные свадьбы, дни рождения, иностранные группы от туроператоров. А клиентов нет. И в этом году ситуация для них не выправится.

«Гипотетически, когда ослабнет вирус, люди поедут в агроусадьбы. Но когда это случится и случится ли в этом году, неизвестно», — предполагает эксперт.

Какой выход видят эксперты

Анастасия Лузгина, экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC, предполагает, что если другие страны сохранят ограничение на въезд, то наши граждане будут больше ориентироваться на внутренний отдых. Агроусадьбы будут пользоваться спросом со стороны белорусов. Если в России отменят ограничение на въезд и выезд, то ещё больше активизируется белорусский рынок и спрос на агроусадьбы вырастет.

«Летом можем ожидать, что люди будут отдыхать в пределах республики. Это будет создавать дополнительный спрос для агроэкотуризма. Тем более это предполагает социальное дистанцирование, что является положительным фактором при принятии решения, где же нам отдохнуть», — говорит Анастасия Лузгина.

Олег Сивограков, консультант проекта ЕС и программы развития ООН «Устойчивое развитие на местном уровне», предполагает, что цены на агроусадьбы всё равно не упадут, потому что владельцы тратятся на маски, дезинфекцию, а также в стоимость закладываются и риски.

«Но как всегда бывает, бизнес рождает что-то новое, какие-то интересные подходы. Будут пользоваться популярностью удалённые места, — говорит эксперт. — Это не такой агротуризм, как под Минском, где все продукты из магазина, а такой, где есть местное производство продуктов, природа, изоляция, тишина».

Можно ожидать, что из больших городов люди поедут в деревни. Сейчас в России бум на съём и приобретение дач, рассказывает Олег Сивограков. «Агротуризм — это как дача. Только за тобой ухаживают, кормят. Это лучше, чем сидеть в городе», — говорит эксперт. Но это не отменяет всех мер защиты от коронавируса.

Валерия Клицунова предлагает агроусадьбам искать новые способы для привлечения клиентов. «Я призываю использовать кризис или такого рода ситуации как возможность для развития, как шанс. Есть ты переживёшь и сделаешь какие-то уникальные предложения за это время, ты, конечно, будешь на коне и вырвешься вперёд. Я бы смотрела на кризис как возможность», — говорит она.