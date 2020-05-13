Новые экспресс-тесты на COVID-19 привезли в Слуцк. Кому их делают и как быстро получают результат

11 мая в Слуцкую больницу доставили первую партию (500 штук) экспресс-тестов на антитела к COVID-19. 12 мая с их помощью уже обследовали 9 пациентов с подозрением на коронавирус.

В первую очередь с помощью этих тестов врачи определят диагноз пациентам, которые находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях, обследуют их контакты 1-го уровня.

Когда прибудут новые поставки, пройти тестирование на коронавирус смогут и другие желающие, пишет МЛЫН.BY.

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«Экспресс-тесты показывают наличие специфических антител к коронавирусу. У человека, болеющего COVID-19, примерно на 5-е сутки в крови появляются иммуноглобулины класса М. Они говорят о ранней стадии заболевания. А на 14-е сутки появляются иммуноглобулины класса G — значит, инфицирование произошло уже достаточно давно. Таким образом можно не только определить, болеет человек коронавирусом или нет, но и выявить стадию заболевания», — рассказала Валентина Машко, врач лабораторной диагностики, заведующая клинико-диагностической лабораторией Слуцкой ЦРБ.

Как проходит тестирование на коронавирус

Весь процесс занимает около получаса.

У пациента берут стандартный забор крови, доставляют материалы в лабораторию — это 5−10 минут.

Ещё примерно 5 минут нужно, чтобы центрифугировать кровь для получения сыворотки.

Затем на тест-кассету наносится определённый объём сыворотки и реагента.

Ровно через 15 минут результат готов.

«Точность таких экспресс-тестов очень высокая — 98%. Но, конечно, главное преимущество — время. Результатов не нужно ждать неделю, всё готово практически сразу. Врач в течение получаса будет знать, есть ли у пациента коронавирус, в какую палату его определять, какое лечение назначать. Плюс оперативно можно будет выявить контакты заболевшего. А значит, локализовать очаг инфекции, — объясняет Валентина Машко. — За день мы провели 9 экспресс-тестов, некоторые из них показали положительный результат, некоторые оказались отрицательными. Наша лаборатория работает круглосуточно, так что оперативно проводить экспресс-тесты мы сможем даже в том случае, если пациент поступит в больницу ночью».

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