О том, что плазма переболевшего коронавирусом помогает излечиться тяжёлым пациентам, сообщают медики из разных стран. В конце апреля Слуцкая ЦРБ тоже попросила жителей района стать донорами плазмы. За это время несколько случчан обращались на Слуцкую станцию переливания крови. Заведующая станцией пояснила «Кур'еру», кто может стать донором плазмы для больных коронавирусом.

«Звонки от случчан были, но не для того, чтобы стать донорами, а чтобы сдать анализ на антитела и убедиться, что они не больны. Таких анализов мы не делаем», — сказала Елена Синило, заведующая Слуцкой станцией переливания крови. — Больным COVID-19 нужна плазма, но донорами могут быть только переболевшие при соблюдении определённых условий".

Донором плазмы может стать:

человек, перенёсший коронавирус в лёгкой форме, при наличии двух отрицательных тестов на COVID-19;

необходимо предоставить выписку из больницы с подтверждённым диагнозом;

с момента выздоровления должно пройти более 15 дней;

если течение болезни было осложнено пневмонией, то сдать плазму можно только через 6 месяцев после выздоровления.

«Кроме того, на момент сдачи человек должен быть здоров и не иметь других серьёзных заболеваний или противопоказаний, — пояснила Елена Синило. — Если все условия соблюдены, то мы делаем тест на наличие антител и при получении результата осуществляется забор плазмы».