Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор

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Именная звезда в честь ветерана

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор, Слуцк
Фото: Евгений Орешкин
Ивану Муравейко, ветерану Великой Отечественной войны и старейшему детскому писателю страны, 9 мая вручили сертификат о том, что одна из звёзд названа его именем. Этот сертификат свидетельствует, что теперь одна из звёзд в созвездии Весы носит имя знаменитого любанчанина.

Как женщины ухаживают за парком на энтузиазме

Пенсионерки и домохозяйки добровольно и бесплатно ухаживают за деревенским парком. Почему они это делают
Аллея матери. Фото: Наталья Бартошик
Парк в деревне Городище под Слуцком был создан пять лет назад, как раз ко Дню Победы. С тех пор несколько жительниц деревни содержат его в чистоте и порядке. Женщины рассказали «Кур`еру», почему бесплатно и добровольно это делают.

Каким будет турбизнес Беларуси, если выживет

Каким будет белорусский турбизнес, если выживет
Фото: pixabay.com
Белорусские туристы покупали туры на сезон-2020 с ноября прошлого года. Никто не предполагал, что мир ждёт пандемия коронавируса и границы закроются. С помощью экспертов «Кур`ер» разбирался, что ждёт белорусский турбизнес и их клиентов.

Записки врача: о вирусе, больных и медиках

Теперь надевают не только респираторы, но и памперсы. Молодой врач из Солигорска откровенно рассказал о работе с больными коронавирусом, Слуцк
Фото: @maksimside / Instagram
Максим Сид — молодой врач реанимационной бригады скорой помощи из Солигорска. В конце апреля он добровольно пошёл работать прямиком в инфекционное отделение городской больницы. В своём блоге Максим откровенно рассказывает, как лечат больных коронавирусом.

Запись на ЦТ—2020 в вопросах и ответах

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Регистрация на ЦТ в этом году проходит онлайн. Как записаться на ЦТ, есть подробная инструкция на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ). Но у абитуриентов всё равно появились вопросы о некоторых нюансах регистрации. С помощью специалистов сервиса «Адукар» и РИКЗ отвечаем на самые острые.

Не сорняк, а деликатес

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор, Слуцк
Фото: pixabay.com
Весна — время не только первых тёплых дней, но и авитаминоза. К этому времени содержание витаминов в овощах и фруктах снижается до минимума. А ведь первые весенние травы вполне съедобны и содержат огромное количество витаминов и микроэлементов.

Анатоль Дубоўскі. Каб памяталі

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор, Слуцк
Фота з архіву сям'і
У мястэчку Пагост Салігорскага раёна 19 жніўня 2012 года святкавалі Яблычны спас і дзевяностагоддзе свайго аднавяскоўца, удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, Героя Сацыялістычнай Працы, былога старшыні калгаса Анатоля Ігнатавіча Дубоўскага.

Как случчанки берегут себя и своих детей

Как случчанки берегут себя и своих детей и никуда не ходят. Три истории от разных женщин
Случчанка Анна с дочкой. Фото прислала героиня
Три случчанки, которые сейчас сидят с детьми в добровольной самоизоляции, рассказали «Кур`еру», почему никуда не ходят и не водят детей в детсад и школу, что делают дома и как изменилась жизнь их семей из-за нового коронавируса.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 мая. Обзор, Слуцк

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