Наталья, жительница деревни Городище, выращивает на своём участке лекарственные травы и ягоды. Она использует их для укрепления иммунитета и при лечении разных заболеваний. Женщина рассказала «Кур'еру», что подтолкнуло её к созданию аптекарского сада, какие растения прижились на её участке и какими свойствами они обладают.

«Сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, я заинтересовалась, влияет ли сильный иммунитет на способность противостоять COVID-19, посмотрела публикации, — говорит Наталья. - Учёные Мельбурнского университета совместно с врачами Королевской больницы протестировали иммунную систему человека в условиях проникновения в организм вируса COVID-19. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Medicine, свидетельствуют: если человек обладает хорошим иммунитетом, то способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции, не допуская возникновения тяжёлых, угрожающих жизни осложнений. Если иммунитет сильный, то он успешно борется с возбудителями заболеваний, даже если прежде с ними не сталкивался, считают учёные. Это подкрепило мою уверенность в том, что выращивать лекарственные травы самим действительно стоит.

Аптекарский сад

Занимаюсь травами более 30 лет. Собирала раньше в поле и в лесу. Когда появилась дача, стала выращивать сама. Семена покупала в магазинах, заказывала по объявлениям в газетах и журналах, у частных продавцов, брала у знакомых. За лимонником ездили в деревню Любачин Лунинецкого района к садоводу Василию Черкасу. От слишком сложных в уходе растений отказалась.

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На своём участке я создала небольшой аптекарский сад, в нём около 30 растений. Сильно помогла поездка в аптекарский сад в Мядельском районе Минской области. Там узнала, какие растения можно разводить самостоятельно. Я выращиваю лекарственные травы, чтобы поддержать организм, укрепить иммунитет и помочь справиться с болезнями. Кроме того, уход за растениями избавляет от гиподинамии, ароматы трав успокаивают, снимают стресс. Это отличный способ релаксации, а их цветение доставляет эстетическое наслаждение.

О лекарственных растениях и их свойствах

Очень люблю эхинацею пурпурную. В ней содержатся эфирные масла, смолы, органические кислоты, витамины и природные aнтиоксиданты эхиноцин и эхинолон. Это растение богато железом, улучшающим состав крови, кальцием, селеном, витаминами А, С и Е, магнием, калием — всего и не перечислишь. Все эти элементы повышают иммунитет, улучшают обмен веществ, обладают противомикробными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Эхинацея повышает в крови количество веществ, усиливающих активность клеток, поглощающих всё, что вредно для организма: бактерии, инородные частицы, умирающие клетки. Засохшее соцветие можно использовать как расчёску. Кроме того, эхинацея декоративна и прекрасно украшает сад.

Травы для укрепления иммунитета случчанка выращивает на приусадебном участке
Эхинацея только пробуждается. Фото: Наталья Бартошик
Родиола розовая (золотой корень) оказывает стимулирующее действие на иммунитет, повышает сопротивляемость организма, умственную и физическую работоспособность. Низкорослое растение не требует много места и особого ухода.

Для восстановления жизненных сил, повышения уровня энергии и восстановления организма применяю землянику лесную. Несколько лет назад выкопала весной пару кустиков в лесу и высадила на солнечном месте. Растение очень быстро прижилось и даёт урожай.

Для восстановления жизненных сил, повышения уровня энергии и восстановления организма человеку необходима земляника лесная. Несколько лет назад я выкопала весной несколько растений в лесу и высадила в своем саду на солнечном месте. Растение очень быстро разрослось радует урожаем.
Земляника лесная
Лимонник китайский. Эта лиана выглядит прекрасно и может использоваться в любое время года. Весной радуют зелёные листья, которые можно заваривать и употреблять в первой половине дня, и прекрасные белые цветки. Я сушу листья и ягоды в недоступном для солнечных лучей месте. Вот эти засушенные ягодки помогают от анемии, при переутомлении, кашле и многих других заболеваниях.
Травы для укрепления иммунитета случчанка выращивает на приусадебном участке
Лимонник уже зацвёл
Я выращиваю мяту перечную, мелиссу лимонную, которые также стимулируют защитные функции организма. К тому же это отличные ароматерапевты.
Травы для укрепления иммунитета случчанка выращивает на приусадебном участке
Мята перечная
Травы для укрепления иммунитета случчанка выращивает на приусадебном участке
Мелисса лимонная
Травы заготавливаю летом, высушиваю по правилам, потом складываю в бумажные пакеты.

Конечно, использовать травы для иммунитета следует только после консультации с врачом, ведь бесконтрольный приём может навредить и привести к появлению других побочных эффектов.

Ягоды — тоже лекарство

Повышают иммунитет многие традиционные для нашего сада ягоды, они у меня тоже есть. Это шиповник, вишня, чёрная смородина, малина, калина, рябина.

Травы для укрепления иммунитета случчанка выращивает на приусадебном участке
«При простуде отвар из листьев малины и сушёных ягод незаменим», — считает Наталья.
Я выращиваю облепиху, лечебными свойствами обладают её листья, семена и плоды. Облепиховое масло заживляет раны, повреждения слизистых оболочек и кожи, применяется при заболеваниях горла. Плоды облепихи — это естественный поливитаминный концентрат, который в замороженном виде можно хранить до весны. Сок облепихи — прекрасное противокашлевое средство. Отвар ягод применяют при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

На самом деле растений-адаптогенов, которые можно вырастить на даче, приусадебном участке, много, каждый может выбрать те, которые подходят именно ему. (Адаптогены — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы — прим. редакции). Я для себя выбрала несколько и использую их для поддержания жизненных сил организма.

Даже само увлечение фитотерапией расширяет круг знакомств. Как только родственники, друзья узнают об этом занятии, то обращаются за консультацией. Моё увлечение привело к тому, что я изучила «Нетрадиционную медицину» на курсах обучения ЕШКО. Постоянно читаю специальную литературу и пополняю свою библиотеку".

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