Наталья, жительница деревни Городище, выращивает на своём участке лекарственные травы и ягоды. Она использует их для укрепления иммунитета и при лечении разных заболеваний. Женщина рассказала «Кур'еру», что подтолкнуло её к созданию аптекарского сада, какие растения прижились на её участке и какими свойствами они обладают.

«Сейчас, когда весь мир борется с коронавирусом, я заинтересовалась, влияет ли сильный иммунитет на способность противостоять COVID-19, посмотрела публикации, — говорит Наталья. - Учёные Мельбурнского университета совместно с врачами Королевской больницы протестировали иммунную систему человека в условиях проникновения в организм вируса COVID-19. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Medicine, свидетельствуют: если человек обладает хорошим иммунитетом, то способен успешно сопротивляться развитию коронавирусной инфекции, не допуская возникновения тяжёлых, угрожающих жизни осложнений. Если иммунитет сильный, то он успешно борется с возбудителями заболеваний, даже если прежде с ними не сталкивался, считают учёные. Это подкрепило мою уверенность в том, что выращивать лекарственные травы самим действительно стоит.

Аптекарский сад

Занимаюсь травами более 30 лет. Собирала раньше в поле и в лесу. Когда появилась дача, стала выращивать сама. Семена покупала в магазинах, заказывала по объявлениям в газетах и журналах, у частных продавцов, брала у знакомых. За лимонником ездили в деревню Любачин Лунинецкого района к садоводу Василию Черкасу. От слишком сложных в уходе растений отказалась.

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На своём участке я создала небольшой аптекарский сад, в нём около 30 растений. Сильно помогла поездка в аптекарский сад в Мядельском районе Минской области. Там узнала, какие растения можно разводить самостоятельно. Я выращиваю лекарственные травы, чтобы поддержать организм, укрепить иммунитет и помочь справиться с болезнями. Кроме того, уход за растениями избавляет от гиподинамии, ароматы трав успокаивают, снимают стресс. Это отличный способ релаксации, а их цветение доставляет эстетическое наслаждение.

О лекарственных растениях и их свойствах

Очень люблю эхинацею пурпурную. В ней содержатся эфирные масла, смолы, органические кислоты, витамины и природные aнтиоксиданты эхиноцин и эхинолон. Это растение богато железом, улучшающим состав крови, кальцием, селеном, витаминами А, С и Е, магнием, калием — всего и не перечислишь. Все эти элементы повышают иммунитет, улучшают обмен веществ, обладают противомикробными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Эхинацея повышает в крови количество веществ, усиливающих активность клеток, поглощающих всё, что вредно для организма: бактерии, инородные частицы, умирающие клетки. Засохшее соцветие можно использовать как расчёску. Кроме того, эхинацея декоративна и прекрасно украшает сад. Родиола розовая (золотой корень) оказывает стимулирующее действие на иммунитет, повышает сопротивляемость организма, умственную и физическую работоспособность. Низкорослое растение не требует много места и особого ухода.

Для восстановления жизненных сил, повышения уровня энергии и восстановления организма применяю землянику лесную. Несколько лет назад выкопала весной пару кустиков в лесу и высадила на солнечном месте. Растение очень быстро прижилось и даёт урожай. Лимонник китайский. Эта лиана выглядит прекрасно и может использоваться в любое время года. Весной радуют зелёные листья, которые можно заваривать и употреблять в первой половине дня, и прекрасные белые цветки. Я сушу листья и ягоды в недоступном для солнечных лучей месте. Вот эти засушенные ягодки помогают от анемии, при переутомлении, кашле и многих других заболеваниях. Я выращиваю мяту перечную, мелиссу лимонную, которые также стимулируют защитные функции организма. К тому же это отличные ароматерапевты. Травы заготавливаю летом, высушиваю по правилам, потом складываю в бумажные пакеты.

Конечно, использовать травы для иммунитета следует только после консультации с врачом, ведь бесконтрольный приём может навредить и привести к появлению других побочных эффектов.

Ягоды — тоже лекарство

Повышают иммунитет многие традиционные для нашего сада ягоды, они у меня тоже есть. Это шиповник, вишня, чёрная смородина, малина, калина, рябина. Я выращиваю облепиху, лечебными свойствами обладают её листья, семена и плоды. Облепиховое масло заживляет раны, повреждения слизистых оболочек и кожи, применяется при заболеваниях горла. Плоды облепихи — это естественный поливитаминный концентрат, который в замороженном виде можно хранить до весны. Сок облепихи — прекрасное противокашлевое средство. Отвар ягод применяют при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

На самом деле растений-адаптогенов, которые можно вырастить на даче, приусадебном участке, много, каждый может выбрать те, которые подходят именно ему. (Адаптогены — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы — прим. редакции). Я для себя выбрала несколько и использую их для поддержания жизненных сил организма.

Даже само увлечение фитотерапией расширяет круг знакомств. Как только родственники, друзья узнают об этом занятии, то обращаются за консультацией. Моё увлечение привело к тому, что я изучила «Нетрадиционную медицину» на курсах обучения ЕШКО. Постоянно читаю специальную литературу и пополняю свою библиотеку".