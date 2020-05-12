В Беларуси хотят снизить страховой стаж для пенсии, но не всем. Кого затронут изменения

В Беларуси планируют сократить страховой стаж для матерей четырёх детей и инвалидов I и II групп, пересмотреть механизм оказания адресной социальной помощи, а также разрешить проводить одну попытку ЭКО за счёт государства.

Все эти нововведения прописаны в проекте указа «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», который во вторник, 12 мая, рассматривался на совещании у президента. Об этом сообщает газета «Звязда».

Как рассказала Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты, предложения выносились с учётом реальных ситуаций из жизни людей, с которыми они приходили на личные приёмы к чиновникам.

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«Эти проблемы нельзя было увидеть при подготовке нормативно-правовых актов, но жизнь показала, что эти единичные случаи — проблемные и их необходимо решать. Именно этот проект указа позволит отдельным людям решить их конкретные жизненные проблемы», — пояснила Ирина Костевич.

В частности, речь идёт об усовершенствовании механизма оказания адресной социальной помощи. Она оказывается тем людям, чей уровень дохода ниже бюджета прожиточного минимума (сейчас это 246,78 рубля). Как отметила министр, 60% получателей адресной социальной помощи — это многодетные семьи. Соответственно, усовершенствование этого механизма поможет в первую очередь многодетным семьям. По словам Ирины Костевич, президент поддержал все предложения (но о чём именно идёт речь, не уточняется).

Также в указ включена норма о проведении одной попытки ЭКО за счёт государства.

Другие новшества в указе касаются трудового и страхового стажа для некоторых категорий белорусов. Требования к стажу будут снижены для инвалидов I и II группы и многодетных семей, где воспитывается четверо детей. Сейчас минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составляет 17,5 года. Он увеличивается на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет.

Сейчас матерям четырёх детей в стаж идёт только 75% отпуска по уходу за ребёнком, что увеличивает их шансы оказаться в так называемой пенсионной ловушке и получать социальную пенсию вместо трудовой. При этом для матерей, воспитывающих пять и более детей, предусмотрены льготы по стажу. О необходимости пересмотреть эти подходы уже давно заявляли профсоюзы, в начале года сделать это поручил президент.