«Нужны ли эти изменения нашей системе ЖКХ?» Жительница Слуцка о проблеме мусора в городе и селе

Вчера, 11 мая, в группе «Кур`ера» в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии читательницы, которая обращает внимание на проблему переполненных мусорных баков в Слуцке.

«Дом новый. Сдался всего лишь 5 месяцев назад. Люди, неужели вам приятно смотреть на эту гору мусора? Рядом детская площадка, где играют ваши дети! Неужели тяжело мусор выкидывать аккуратно? Кто теперь будет это убирать?» — подписала фотографии случчанка.

«Нужно ли это нашей системе ЖКХ?»

Случчанка Ирина откликнулась на это обращение, прислав в редакцию письмо. Женщина уверена, что проблема не только в людях, но и подходе ЖКХ.

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«Всё чаще поднимается тема мусора, свалок и заполненных контейнеров. Особенно актуальна эта проблема в сельской местности. Она выражается в несанкционированных свалках и заполненных мусором контейнерах около кладбищ. На мой взгляд, разработанные графики вывоза мусора и в принципе вся система ЖКХ в Слуцке в этом направлении устарела. Её давно пора подстроить под людей.

У нас в городе и районе не ведутся работы со стороны ЖКХ по информированию о раздельном сборе мусора. Нет никаких табличек о том, как разделить мусор, куда и что можно сдать или сложить для вывоза. Никаких профилактических мероприятий.

В сельской местности график с однократным вывозом мусора также давно устарел. Даже единая плата вне зависимости от количества мусора уже не работает. Люди в течение недели вынуждены бросать мусор в контейнеры около кладбищ или вывозить в город до ближайших баков. Иногда из-за этого возникают споры с жильцами домов или председателями.

Нам давно нужно поучиться работе этой системы в других городах. Раньше я думала, что проблема заключается в людях, но сейчас понимаю, что дело не только в них. Если бы проводились разъяснения, работы по информированию граждан, были надписи по сортировке на контейнерах, а также информирование о том, что можно и нужно сдавать в пункты приёма, то проблема бы со временем решилась. Тем более что подписан ряд указов об обращении с отходами и прочих мерах по улучшению экологии.

Что делает отдел ЖКХ по этим вопросам, непонятно. Да, появилось несколько углублённых контейнеров и «мусоровоз с енотами». Но где разъяснения для людей? И как тогда с сортировкой мусора в сельской местности? Нужно ли сорняки собирать и выбрасывать в мусоровоз? Куда выбросить строительный мусор, сдать старые шины? Вопросов много, но где искать ответы? И самый главный вопрос: нужны ли эти изменения нашей системе ЖКХ?"

Как устроен сбор мусора в Швейцарии

Швейцария с этой точки зрения является образцом: страна движется к полной переработке всех отходов. Конечно, это стоит недёшево и накладывает огромное количество обязанностей на каждого человека.

С 2000 года Швейцария полностью запретила организацию свалок на своей территории из-за недостатка пригодной земли. Оставалось два варианта: либо перерабатывать мусор, либо сжигать. Организацию сбора и переработки мусора передали в руки частным компаниям. Благодаря этому Швейцария за короткий период стала одним из лидеров по утилизации мусора в Европе. В 2009 году перерабатывалось чуть более 30% мусора, в 2014-м — уже более 50%. При этом по отдельным группам эта цифра могла достигать 80%.

Правила раздельного сбора мусора доносятся до всех граждан со швейцарской точностью. Заехав в новую квартиру, человек сразу получает на почту книжку о том, что и куда надо выбрасывать. Количество категорий, по которым сортируется мусор, — около 50. Если ты не выполняешь эти требования, то тебя ждёт огромный штраф.

Познавательный фоторепортаж, как устроен сбор мусора в Швейцарии, можно посмотреть здесь.