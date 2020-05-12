Закроют ли линию по розливу молока в Слуцке. И под какой торговой маркой будет выпускаться слуцкая «молочка»

В редакцию «Кур`ера» сообщили, что в ближайшие дни на Слуцком сыродельном комбинате планируют закрыть линию по розливу молока. Руководство предприятия опровергает эту информацию, заверив, что всё будет работать в прежнем режиме.



«Слуцкое молоко — самое вкусное. Поставьте передо мной молоко разных производителей — и я вслепую определю, где наше. Очень жаль будет, если оно пропадёт с прилавков магазинов», — написал случчанин.

Руслан Лукашенко, первый заместитель гендиректора ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и одновременно управляющий ОАО «Здравушка-милк» в Борисове, опроверг эту информацию.

«Линия по розливу молока на предприятии в Слуцке не закрывается. В планах этого тоже нет. Выпускаться молоко будет под тем же брендом, что и раньше. Всё останется и ничего не поменяется», — ответил он.

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Под каким брендом будет выпускаться слуцкая «молочка»

Ранее «Кур`ер» уже писал, что «Здравушка-милк» входит в состав Слуцкого сыродельного комбината. В связи с объединением предприятий планировалось провести и оптимизацию производства.

В отделе маркетинга Слуцкого сыродельного комбината сообщали, что весь ассортимент молочной продукции (молоко, сметана, кефир и не только), выпускаемый комбинатом, в скором времени появится на полках в магазинах в новой упаковке под торговой маркой «Здравушка».

Однако, по словам Максима Малиновского, заместителя гендиректора по производству ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», этот вопрос до конца ещё не решён.

«Наши специалисты проводят исследования и анализ рынка. Конкретного решения до сих пор нет. Возможно, слуцкая „молочка“ будет выпускаться под всем известной маркой Complimilk, возможно — под маркой „Здравушка“. Не исключено, что она может выпускаться и под совершенно новой торговой маркой», — отметил он.

Напомним, что недавно предприятие представило на рынок новую торговую марку — «Ясь Белоус». В новой упаковке выпускается сливочное масло и сыр фасованный.