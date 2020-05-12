С 15 мая открывается охота на взрослых самцов косули. И не только

В Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира «Кур'еру» сообщили, что с 15 мая открывается охота на взрослых самцов косули, а также на селекционных животных любого пола и возраста данного вида ружейным способом из засады, с подхода.

Охота будет продолжаться по 30 сентября.

В инспекции отметили, разрешено использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

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Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что незаконная добыча диких животных влечёт административную или уголовную ответственность, а также обязанность возмещения причинённого природе вреда.