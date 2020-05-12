Детей из Слуцка приглашают принять участие в литературном конкурсе «Думкі&малюнкі»

Образовательный фонд «Новая школа» совместно с компанией Vizor Games, известным разработчиком компьютерных игр, проводит литературный конкурс «Думкі&малюнкі».



Об этом «Кур`еру» сообщила Ирина Васильчук, координатор конкурса.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо создать оригинальный прозаический или поэтический текст на белорусском или русском языке (объёмом до 3 тысяч печатных знаков) и отправить его до 16 мая вместе с онлайн-заявкой сюда. Каждый автор может предоставить на конкурс до пяти произведений.

Представленные работы будут оцениваться жюри конкурса в течение месяца — с 17 мая по 17 июня.

Реклама

На основе работ победителей конкурса будет издана полноцветная детская книга, иллюстрации к которой сделают художники Vizor Games, а все финалисты будут награждены призами.