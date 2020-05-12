«Хочется, чтобы простывшие люди не приходили в магазин». Слуцкий кассир о работе в пик коронавируса

«Кур'ер», работа которых связана с обслуживанием большого потока людей даже в разгар пандемии коронавируса. Анна работает контролёром-кассиром в магазине бытовой химии, косметики и парфюмерии.

Анна с удовольствием пошла бы на самоизоляцию, если бы она была оплачиваемая. По её словам, «карантин за свой счёт» её бюджет не выдержит, поэтому она, как и её коллеги, продолжает работать и рисковать, общаясь с покупателями без масок.

Какие меры защиты приняты в магазине

«О коронавирусе на работе начали говорить в начале марта. В магазине появились различные памятки с информацией о вирусе, разметки на полу для покупателей, чтобы они соблюдали дистанцию, и всё, — рассказывает Анна. — Средства защиты — перчатки и повязку — за всё время нам выдали только раз, а антисептики для рук и антибактериальное мыло у нас есть постоянно. Никакого стекла или пластмассы, которые защищают продавца во время общения с покупателем, у нас нет. Хотя в других магазинах есть. Сами же мы стараемся три-четыре раза в день протирать дверные ручки и корзины дезраствором.

График работы остался прежний. За свой счёт в отпуск никто не пошёл — все на месте. Если бы отпуск был оплачиваемый, я бы посидела дома. А идти за свой счёт — дорогое удовольствие для меня.

Стало ли меньше покупателей

Люди как ходили в наш магазин, так и продолжают ходить. Покупателей не меньше, чем раньше, а были дни, когда и больше. Все шли приобретать дезсредства. Сейчас покупают их по мере необходимости.

Конечно, ассортимент антибактериальных салфеток, мыла стал шире, так как люди их хорошо берут. Это то, что сейчас пользуется спросом в нашем магазине.

Иногда покупатели делятся новостями о коронавирусе в Слуцке. Но это всё на уровне слухов. Например, что наша больница переполнена пациентами с COVID-19.

Я стараюсь не придавать значения этим страшилкам, чтобы не впадать в панику.

Есть ли страх подхватить вирус на работе

Не скажу, что я очень боюсь, но я бы хотела, чтобы покупатели всё-таки соблюдали меры личной защиты. То есть приходили в масках, перчатках, а если простывшие — оставались дома. Конечно, я не могу указывать покупателю, мол, чего с кашлем в магазин пришёл, — иначе нарвусь на неприятности.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить, чтобы случчане приходили в магазин (особенно в маленькие магазины) в масках и соблюдали дистанцию, думая о себе и других".