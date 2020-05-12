ДТП в Слуцке. Лежит женщина с вывернутой рукой, но мужчины её не слышат, а выясняют отношения

Вы писали про ДТП возле универмага, в котором участвовали такси и скутер. Меня вот что поразило. Вот врезались они, скутер упал, таксист выскочил из машины. Из-за чего и как там было — непонятно. То ли скутер ехал без фар, то ли ещё что. И вот картина, от которой я обалдела.

Женщина, которая вроде как была за рулём, сидит на асфальте, говорит, что у неё рука болит. А рука её противоестественно вывернута.

Но её, кажется, вообще никто не слышал: таксист с мужчиной со скутера выясняют отношения, машут руками, зеваки смотрят вокруг и тоже обсуждают, кто прав, а кто виноват.

Каждый сам себе, короче. Никто не догадался вызвать «скорую». Пока подошла я с мужем, пока увидела картину, пока спросили, вызвали ли «скорую». Оказалось — нет. В итоге вызвал мой муж.

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Странно всё это было.

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